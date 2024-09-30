Оценка компаний в России выросла на фоне снижения сделок иностранцев

Сокращение сделок с иностранцами привело к подорожанию активов на российском рынке слияний и поглощений. Но оценки пока далеки от докризисных из-за нестабильной экономической ситуации, санкций и жесткой политики Банка России

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Активы на российском рынке в первом полугодии 2024-го стали оценивать более высоко на фоне сокращения сделок с иностранцами, где присутствует обязательный дисконт, следует из отчета финансово-инвестиционной компании Advance Capital, с которым ознакомился РБК. В январе—июне этого года компании на сделках слияний и поглощений (M&A) оценивались в пять годовых прибылей до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) против четырех-трех прибылей в 2023 году.

EV/LTM EBITDA — мультипликатор, который показывает, во сколько годовых EBITDA была оценена компания в рамках сделки. EV (Enterprice Value) в мультипликаторе — это стоимость компании, EBITDA — прибыль компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а LTM (Last Twelve Month) — указание на срок, за который был взят показатель.

В первом полугодии 2024 года среднее значение EV/LTM EBITDA для всех сделок на российском рынке M&A составило 5,2х, медианное — 4,9х. То есть средняя стоимость актива в сделках января—июня составляла 5,2 годовых прибылей компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а медианная стоимость (50% сделок оценивались дешевле, 50% — дороже) составляла 4,9 годовых прибылей. Во втором полугодии 2023-го среднее значение мультипликатора составляло 4,2х, медианное — 3,2х, следует из данных Advance Capital.

По оценке аналитиков, в январе—июне 2024-го на российском рынке было совершено 309 сделок на общую сумму $13,4 млрд, из них только 26 сделок пришлись на покупки у иностранцев.

Значение мультипликатора значительно выше в сделках между российскими лицами, чем в сделках по выходу иностранцев из активов в России, следует из отчета: медиана 5,3х против 2,3х. Хотя до 2022 года ситуация была обратной, указывал Advance Capital в предыдущих отчетах: для сделок с чисто российскими активами мультипликатор был в районе 6,5х, а для сделок с активами иностранцев — более 7х. Разворот связан с тем, что по сделкам с иностранцами стал применяться обязательный дисконт — как минимум 50% от стоимости компании, объясняли эксперты.

На рост мультипликатора в 2024 году, по мнению Advance Capital, повлияло сокращение сделок с иностранцами. Другие эксперты, которых опросил РБК, считают этот фактор не основным. Также влияние на мультипликатор оказывает общая нестабильность экономической обстановки, санкции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России, перечисляют они.

Как и почему менялись оценки компаний на рынке

На протяжении четырех месяцев в рамках первого полугодия средние и медианные мультипликаторы EV/LTM EBITDA превышали 5x, обращают внимание в Advance Capital. Наиболее низким значение мультипликатора было в марте — медианное 3,5х. В этот месяц были закрыты две крупные сделки по продаже российских активов золотодобытчика Polymetal и производителя продуктов Danone компаниям «Мангазея» (сумма сделки — $3,69 млрд) и «Вамин Р» (оценочная стоимость сделки — 17,7 млрд руб.) соответственно.

Наиболее высоким значение мультипликатора было в июне — 6,3х. В этом месяце было зафиксировано наибольшее число сделок — 73, что больше, чем в течение любого из месяцев прошлого года, обратили внимание авторы отчета. И только 3% из них пришлось на сделки с иностранцами, подсчитали в Advance Capital. На резкий всплеск сделок в июне обращают внимание и в Aspring Capital. «Это явление обусловлено налоговой реформой и желанием основателей и инвесторов выйти из активов до вступления в силу налоговых изменений», — объяснили там.

«Главным фактором восстановления мультипликаторов на российском рынке является завершение массовой продажи активов иностранных компаний. В первом полугодии 2024 года впервые с начала 2022 года общая доля сделок по уходу иностранцев опустилась ниже 10%, что обусловило рост средних и медианных мультипликаторов EV/LTM EBITDA на более чем 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — считают в Advance Capital. Кроме того, мультипликаторы растут на фоне активного интереса к M&A сделкам от стратегических инвесторов, добавляет исполнительный директор Advance Capital Артур Шубаев.

«На мой взгляд, сами сделки по выходу иностранных инвесторов из российского бизнеса не влияют на рыночные мультипликаторы, ведь рынок понимает, что эти сделки совершены на специальных условиях», — не согласен глава Blaze Consulting Леонид Никитин. Рост общего мультипликатора по рынку эксперт скорее связывает с ростом таких мультипликаторов в отдельных отраслях. «Это либо отрасли, в технологическое развитие которых рынок и инвесторы верят — IT, применение искусственного интеллекта, биотехнологии и подобные им, либо отрасли, в которых сократилась конкуренция за счет, во-первых, ухода крупных иностранных игроков, а во-вторых, за счет закрытия импорта. Это пищевая отрасль, фармацевтика, производство пластмасс, нефтехимия и еще несколько отраслей», — перечисляет Никитин.

Кроме того, российские мультипликаторы для непубличных компаний сегодня примерно в целом в 1,5-2 раза ниже, чем аналогичные показатели на рынках развитых стран, продолжает эксперт. «На этот разрыв влияет нестабильность экономики России, более высокая частота финансовых кризисов, чем в устойчивых экономиках, высокая общая зависимость экономики от мировых цен на основные сырьевые товары, высокий процент государственного и квазигосударственного участия в экономике, ну и, конечно, санкции, наложенные на Россию», — объясняет Никитин.

Аналитик Aspring Capital Святослав Сафронов считает, что снижение количества сделок с иностранцами было лишь одним из факторов, влияющих на рост мультипликаторов в первом полугодии 2024 года, который прекратился к концу мая — началу июня.

«Мультипликаторы оценки в большей степени опираются на макроэкономику. До 20-х чисел мая ЦБ упоминал повышение ключевой ставки лишь в рамках одного из рассматриваемых сценариев, который нельзя исключать. Однако после выхода негативных данных по инфляции ожидания инвесторов относительно направления денежно-кредитной политики изменились, а рост мультипликаторов сменился снижением, которое можно наблюдать и сегодня», — объясняет эксперт. Снижение оценок в меньшей степени затрагивает технологическую отрасль, где активно осуществляются сделки со стратегическими инвесторами, приобретающими активы за собственные средства без привлечения заимствований, обращает внимание Сафронов.