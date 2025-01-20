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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Западные компании увидели возможности разморозки своих активов в России

Reuters не исключил разморозку западных активов в России после прихода Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
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Война санкций
Для сохранивших присутствие в России компаний возвращение Трампа к власти добавит неопределенности, пишет Reuters. Новые власти США могут как ужесточить санкции, так и смягчить их, что может привести к разморозке некоторых активов
Фото: Стоян Васев / ТАСС
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Возвращение к власти в США Дональда Трампа добавит неопределенности в вопрос судьбы транснациональных компаний, сохранивших присутствие в России: некоторые из них могут обрести «политическое прикрытие» для того, чтобы остаться в стране, другие же — получить возможность уйти, пишет Reuters со ссылкой на 15 юристов, банкиров и представителей бизнеса.

По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы. Руководитель отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в компании S-RM Ян Мэсси отметил, что пока Москва «увеличивает цену ухода с российского рынка, Трамп может сократить стоимость присутствия на нем, создав своего рода равновесие».

Партнер в Debevoise and Plimpton Алан Карташкин не исключил частичное смягчение санкций новой администрацией США в случае достижения соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Это может привести «к разморозке некоторых иностранных активов, застрявших в России, и разблокированию еще одной волны сделок по выходу» с российского рынка, считает он.

Неназванный инвестор, работавший над десятками сделок по слиянию и поглощению, ождает, что компании, которые не хотели уходить, займут выжидательную позицию. Еще один собеседник, который консультировал по более чем 100 сделок по выходу, заявил, что возвращение Трампа может заставить остаться тех, кто до этого хотел разорвать связи с Россией.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце 2022 года российские власти ввели требование о добровольном взносе в бюджет при продаже активов в России иностранными компаниями. Тогда его размер составлял 10% от суммы сделки. Кроме того, было принято требование об обязательном дисконте для таких сделок.

Размер дисконта и взноса в бюджет неоднократно увеличивался. В последний раз это произошло в октябре 2024 года: теперь иностранные компании должны продавать свои активы в России за 40% от рыночной стоимости и выплачивать взнос в размере 35% от сделки.

Президент Владимир Путин в декабре 2024-го рассказал, что полностью с российского рынка ушли четверть иностранных компаний, около половины продолжают работать в стране, а часть передала управление в другие руки.

Bloomberg 16 января сообщил, что команда Трампа разрабатывает стратегию санкций против России, которая должна будет способствовать достижению соглашения между Киевом и Москвой «в ближайшие месяцы». Один из подходов предполагает возможные «жесты доброй воли» в отношении российских производителей нефти, если новая администрация США сочтет, что конфликт близок к завершению и такая мера способствует заключению мирного соглашения. Второй подход заключается в усилении санкционного давления, чтобы с помощью ограничений попробовать воздействовать на принятие решений.

В Кремле заявили, что от новой администрации США не стоит ожидать существенных изменений в отношениях с Россией. Москва считает вводимые санкции незаконными и неэффективными.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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