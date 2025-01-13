Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 20%

В 2024 году выдачи кредитов в России упали более чем на 20% — банки одобрили населению ссуды на 13,2 трлн руб., подсчитали в Frank RG. Ипотека перестала быть драйвером роста всего рынка, заняв чуть больше трети новых выдач

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2024 году российские банки подписали с физическими лицами 50,8 млн кредитных договоров на 13,24 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с 2023 годом объем предоставленных кредитов сократился на 21%. Спад наблюдался во всех сегментах розницы, кроме автокредитования:

За январь—декабрь выдачи кредитов наличными составили 5,72 трлн руб., сократившись в годовом выражении на 17%, хотя результат был лучше, чем в 2021 году. Количество новых беззалоговых ссуд в 2024 году оказалось всего на 3% ниже, чем годом ранее — 33,2 млн. Но средняя сумма кредита в этом сегменте уменьшилась почти на треть (-29%), до 125,4 тыс. руб. в декабре. Это абсолютный минимум за все время наблюдений (с конца 2014 года).

Объем предоставленной банками ипотеки за год рухнул на 39% (4,8 трлн руб.), а количество заключенных договоров — на 45%, до 1,1 млн. В целом выдачи кредитов на жилье достигли минимума с 2020 года.

В 2024 году банки предоставили 14,9 млн POS-кредитов на покупку товаров на 432,1 млрд руб. Объем продаж в этом сегменте снизился на 13% по сравнению с предыдущим годом, но все еще превышал результат 2022 года.

Объемы автокредитования год к году увеличились на 49%, до 2,88 трлн руб., став максимальными за всю историю наблюдений. Количество выданных ссуд на машины также достигло рекорда — 1,63 млн.

Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов составила 36,3% против 47% в 2023 году. Удельный вес сегмента кредитов наличными увеличился незначительно — на 2 процентных пункта, до 43%. На автокредиты пришлась пятая часть новых выдач (21%), хотя годом ранее их доля едва превышала 9%.

По данным ЦБ, на 1 декабря задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн руб., с начала года показатель вырос на 11,1%, или 3,9 трлн руб. Прирост портфеля меньше новых выдач, поскольку в статистике учитывается и погашение ссуд.

Что поменялось на кредитном рынке за год

Существенно выросли ставки по кредитам

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ (с 16% в июле до 21% на конец года) банки корректировали стоимость своих кредитных продуктов для клиентов. За январь—октябрь 2024 года средние ставки по ссудам до 1 года в России выросли на 3,75 п.п., до 24,78%, по кредитам от 1 года до 3 лет — более чем на 7п.п., до 24,78%, а по кредитам от 3 лет — 5,45 п.п., следует из статистики ЦБ. Банк России в октябре временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке, в декабре аналогичные послабления распространились на потребкредиты и кредитные карты.

Правительство свернуло масштабные программы льготной ипотеки

1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Семейную ипотеку продлили до 2030 года, но существенно сузили круг потенциальных заемщиков, которые соответствуют условиям программы. Тем не менее осенью некоторые крупные банки, в том числе «Сбер», начали испытывать проблему с нехваткой лимитов по семейной ипотеке. Субсидий, которые им полагаются по программе в качестве возмещения разницы между рыночной и льготной ставкой, не хватало на новые выдачи, поэтому участники рынка приостанавливали прием заявок на такие кредиты.

Банк России ужесточил требования к выдачам кредитов

В 2024 году для банков продолжали действовать макропруденциальные надбавки в сегменте необеспеченного кредитования и в ипотеке по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным заемщикам (с высоким показателем долговой нагрузки). Кроме того, для кредитов наличными и кредитных карт действовали и ужесточались макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие долю высокорискованных ссуд в новых выдачах. С 1 июля 2024 года ЦБ внедрил надбавки в сегменте автокредитования, а с 1 ноября — по кредитам под залог транспортных средств. На 2025 год ЦБ планирует применение МПЛ в ипотеке и автокредитовании.