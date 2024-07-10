Власти раскрыли, кто сохранит право на семейную ипотеку

На обновленную льготную ипотеку по ставке до 6% теперь смогут рассчитывать в основном семьи с детьми до 6 лет. Исключения сделаны для россиян с детьми из малых городов и регионов «с низким объемом строительства»

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Минфин раскрыл условия, по которым будет выдаваться семейная ипотека на квартиру в новостройках или строительство индивидуального дома. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, обновленная программа будет действовать до 2030 года. О продлении семейной ипотеки стало известно этой весной, за несколько месяцев до завершения госпрограммы, но условия, на которых она продлевается, не раскрывались.

Теперь на такие кредиты с господдержкой могут рассчитывать:

семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет;

семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в малых городах с населением до 50 тыс. человек;

семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут «в регионах с низким объемом строительства» или там, где есть «индивидуальные программы развития»;

семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида.

Такие заемщики могут оформить кредит по льготной ставке до 6% годовых. Максимальная сумма ссуды составит 12 млн руб. для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. — для остальных регионов. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимости.

Семейную ипотеку можно будет «расширить» — взять в долг у банка до 30 млн руб. в столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных, но в таком случае по части кредита «выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка».

Семья сможет оформить только один льготный кредит на таких условиях. Ранее выданная льготная ипотека будет учитываться.

Как изменились условия по сравнению с прежней программой

Программа льготной семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Сначала она затрагивала семьи как минимум с двумя детьми, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года. В последующем условия смягчались — на кредиты с господдержкой могли рассчитывать семьи с двумя детьми младше 18 лет и семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. За счет введения возрастного порога для детей круг потенциальных получателей новой семейной ипотеки может сократиться. Возраст детей не будет ограничителем для участия в программе только в исключительных условиях.

В части предельных сумм кредита и ставки программа не поменялась. Заемщикам и ранее были доступны ссуды по ставке до 6% годовых на весь срок займа при минимальном первоначальном взносе 20%. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области стандартная предельная сумма кредита составляла 12 млн руб., а в остальных регионах — 6 млн руб. Семейную ипотеку также можно было совмещать с региональной программой и увеличить максимальный кредитный лимит (до 30 и 15 млн соответственно), заняв дополнительную сумму уже по рыночной ставке.

В этом виде программа действовала до 1 июля.

Власти не раз признавали, что массовая семейная ипотека на фоне действия общей льготной ипотеки на новостройки не способствовала улучшению доступности жилья. В целом ипотечные программы с господдержкой привели к разгону цен на квартиры. Как говорил замминистра финансов Иван Чебесков, антикризисные меры, которые задумывались для стимуляции демографии, превратились в меры поддержки строительной отрасли и меры, которые поддерживают прибыль банков.

«Для граждан эта мера не оказалась хорошей мерой поддержки. Она оказалась такой мерой поддержки, которая становится необходимой, потому что без нее, без льготной ипотеки, уже становится практически невозможно купить квартиру. Это уже становится необходимостью, а не помощью. Доступность жилья, к сожалению, снизилась за время проведения льготных программ», — отмечал Чебесков. По его словам, доля льготных программ на рынке должна быть на уровне 20–25%, чтобы стимулы работали. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает адресные программы, такие как семейная ипотека, но против всеобъемлющих льготных кредитов.

По данным «Дом.РФ» на 20 июня 2024 года, в рамках «Семейной ипотеки» за все время действия программы семейной ипотеки было выдано более 1,08 млн жилищных кредитов на сумму 4,88 трлн рублей. В первом квартале 2024 года «Семейная ипотека» пользовалась наибольшим спросом — на нее пришлось 51% всех льготных кредитов.