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Набиуллина заявила, что продажа валютной выручки не затронет малый бизнес

Набиуллина: обязательная продажа валютной выручки не затронет малый бизнес
Мера временная и носит точечный характер, заявила глава ЦБ, ранее сомневавшаяся в ее эффективности. Малые и средние компании, а также крупные с небольшой валютной выручкой сохранят «текущие подходы и схемы внешнеторговых расчетов»
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Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки касается 43 групп крупнейших экспортеров, это адресная мера, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Поэтому для большого числа малых, средних, крупных компаний, у которых небольшая доля валютной выручки, они смогут сохранить текущие подходы и схемы внешнеторговых расчетов», — сказала она.

По словам Набиуллиной, между ее позицией и позицией президента Владимира Путина, накануне подписавшего соответствующий указ, нет противоречий. В соответствии с документом, ограничения будут временными, эффективность этих мер будут мониторить, добавила глава ЦБ.

Банк России ранее не поддерживал введение ограничений на валютные операции, отмечая, что это не окажет значимого эффекта на курс рубля. Однако 12 октября регулятор заявил, что их адресный характер может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке.

ЦБ действительно выражал сомнения по поводу эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки во время предварительных обсуждений, заявила Набиуллина. «Я могу повторить эти сомнения: в том числе при обязательной продаже валютной выручки у компаний есть возможность ее откупать, и это увеличит оборот на торгах, но все равно будет курс определяться фундаментальными факторами. И надо сказать, что крупнейшие экспортеры продавали в январе—августе где-то 87% валютной выручки, при этом надо учитывать, что значительная часть контактов уже переходит в рубли (40%)», — сказала она.

Компании, которые затронет действие указа, должны будут в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством», и представлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга, которые будут следить за соблюдением правил валютного регулирования.

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Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков в разговоре с РБК допустил, что эта мера может вернуть курс доллара «в диапазон 95–100» на фоне краткосрочного роста продаж валюты, но эффект вряд ли окажется устойчивым и длительным. По словам старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина, указ направлен на снижение волатильности рубля путем создания «буфера валютной ликвидности», который можно использовать для стабилизации российской валюты.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, требование о продаже валютной выручки для части экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на курс рубля, но он может постепенно стабилизироваться на отметке 90 руб. за доллар.

Утром 12 октября на открытии торгов курс доллара упал на 3,72 руб., до 96,48 руб.

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Эльвира Набиуллина Центробанк валютная выручка продажа валютной выручки
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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