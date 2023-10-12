Экономисты оценили влияние нового указа Путина на курс рубля

Эксперт Исаков: влияние указа Путина о валютной выручке на рубль не будет долгим

Эффект от обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров вряд ли будет долгим, но участники рынка должны обеспокоиться ограничениями, которые могут подстегнуть отток капитала и ослабить рубль, заявил экономист Bloomberg

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Решение обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара «в диапазон 95-100» на фоне краткосрочного роста продаж валюты, но вряд ли этот эффект окажется устойчивым и длительным, заявил РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

«У участников рынка должны вызывать опасения признаки того, что правительство предпочитает меры ограничительного характера, повышению уровня рублевых ставок. Если рынок воспримет это решение как начало тренда на закрытие финсчета, то это может подстегнуть отток капитала и ослабить рубль после первоначального роста продаж валюты», — добавил Исаков.

Экономист предположил, что правительство настроено стабилизировать курс приблизительно на 100 рублях за доллар и не допустить дальнейшего ослабевания национальной валюты, в том числе из-за болезненных инфляционных последствий. Во-вторых, продолжил он, власти видят, что «дальнейшее повышение [ключевой] ставки грозит рецессией в 2024 году из-за охлаждения кредитования». По его мнению, более жесткий контроль за продажами валюты выглядит для правительства более рациональным, чем повышение ставок.

Указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров подписал президент Владимир Путин. Эти компании будут обязаны в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством», это решение кабмин планирует принять в течение суток. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. Правительство объяснило такое меры «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», а также намерением стабилизировать валютный курс.

Исаков предположил, что указ президента не является «первым шагом», а выглядит «достаточно полным пакетом мер, которые можно распространить на корпоративный сектор». Если эти меры не дадут эффекта, дальнейшие шаги скорее будут касаться физических лиц, ограничивая их операции с валютными активами — «например, в виде возвращения более низких пределов по выводу средств за рубеж».

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин счел, что решение направлено на снижение волатильности рубля путем создания «буфера валютной ликвидности, который по распоряжению может быть использован для стабилизации рубля». Он назвал это своего рода альтернативой бюджетному правилу государства, только со стороны компаний, и отметил: «Похожий механизм действует в Китае, где офшорный курс регулируют госбанки».

«Задача не в укреплении курса, поскольку коридор 90-100 обеспечивает дополнительные доходы бюджета и власти не допустят сильного укрепления рубля, снижая доходы бюджета. Эта мера давно ожидалась рынком, в середины августа. Очевидно, скачок инфляции в сентябре — октябре вызывает беспокойство у властей. Перенос курса в цены быстро усилился, при уровне рубля 100+. Ожидаем укрепления рубля до 95 в ближайшие недели», — добавил он.

Экономист Дмитрий Полевой отметил, что эффективность этой меры зависит от объемов и жесткости контроля, однако участие Росфинмониторинга позволяет рассчитывать на успех — «рубль уже активно реагирует на вечерней сессии».

«Грубые оценки говорят, что курс ниже 90/USD вполне реален. Но многое будет зависит от выбранного % обязательной продажи экспортной выручки. Полагаем, что «жестить» власти не будут, чтобы рубль не укрепился слишком сильно. Опять же, есть бюджет», — добавил эксперт.