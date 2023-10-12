Греф спрогнозировал стабилизацию курса рубля на отметке 90 за доллар

Глава «Сбера» также считает, что требование для части экспортеров продавать валютную выручку фундаментально вряд ли повлияет на курс

Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что курс рубля постепенно стабилизируется на отметке 90 за доллар. Однако он считает, что требование о продаже валютной выручки для части экспортеров фундаментально вряд ли повлияет на курс.

«Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — сказал Греф в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

В дальнейшем, не исключил глава Сбербанка, возможно некоторое укрепление рубля, «если параметры наших экспортных товаров останутся теми же». «Нормальный сегодня фундаментальный курс — 85–90 руб. за доллар», — предположил он.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки частью экспортеров. Это требование коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Они будут обязаны в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством». В отдельные предприятия будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В пресс-службе Центробанка заявили РБК, что требование о продаже валютной выручки может улучшить ситуацию с ликвидностью и способствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. Правительство назвало целью «повышение прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снижение возможностей для валютных спекуляций», а также стабилизацию валютного курса.