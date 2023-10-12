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Греф спрогнозировал стабилизацию курса рубля на отметке 90 за доллар

Глава Сбера Греф спрогнозировал стабилизацию курса на отметке 90 руб. за доллар
Глава «Сбера» также считает, что требование для части экспортеров продавать валютную выручку фундаментально вряд ли повлияет на курс
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что курс рубля постепенно стабилизируется на отметке 90 за доллар. Однако он считает, что требование о продаже валютной выручки для части экспортеров фундаментально вряд ли повлияет на курс.

«Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — сказал Греф в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

В дальнейшем, не исключил глава Сбербанка, возможно некоторое укрепление рубля, «если параметры наших экспортных товаров останутся теми же». «Нормальный сегодня фундаментальный курс — 85–90 руб. за доллар», — предположил он.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки частью экспортеров. Это требование коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Они будут обязаны в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке «в объемах и сроках, которые будут установлены правительством».

В отдельные предприятия будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В пресс-службе Центробанка заявили РБК, что требование о продаже валютной выручки может улучшить ситуацию с ликвидностью и способствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. Правительство назвало целью «повышение прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снижение возможностей для валютных спекуляций», а также стабилизацию валютного курса.

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Елена Чернышова
Герман Греф курс рубля продажа валютной выручки
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