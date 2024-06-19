Как будет формироваться курс рубля в новой реальности

Отследить актуальный курс доллара все еще можно, но купить валюту по этой цене вряд ли получится. РБК объясняет, как теперь будет рассчитываться курс рубля к недружественным валютам и какие факторы будут на него влиять

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С 13 июня в России из-за блокирующих санкций США в отношении Московской биржи и ее структур (Национального расчетного центра и Национального клирингового центра) прекращены биржевые торги долларом США и евро, а также гонконгским долларом. Официальный курс, основой для которого раньше были биржевые торги, Банк России теперь считает по новой методике — на основе данных банковских сделок с валютой и сведений с внебиржевых цифровых платформ. РБК разбирался, как новая реальность на валютном рынке повлияет на курс и операции с валютой.

Как теперь следить за курсом

До 12 июня 2024 года отследить актуальные курсы доллара и евро можно было на Московской бирже. Данные предоставлялись в реальном времени в рабочие дни. Начиная с 13 июня официальный курс доллара и евро доступен только на сайте Банка России. Он, как и раньше, публикуется раз в день. До 15:30 мск текущего дня ЦБ собирает данные, а в районе 17:00 мск публикует информацию об официальном курсе американской и европейской валют на следующий день. То есть, например, 18 июня регулятор рассчитывает и публикует курс, который будет действовать 19 июня, и так далее. Этот курс используется для официальных расчетов, например для налогов, пошлин, в рамках судебного делопроизводства, для статистики и т.д. У участников экономической деятельности нет обязанности заключать сделки только по официальному курсу.

Примерно оценить позиции рубля к иностранным валютам до публикации данных ЦБ можно тремя способами. Во-первых, через биржевой курс юаня. Он будет задавать траекторию для других валют, отмечал ранее регулятор. Экономисты объясняли, что, имея биржевой курс юаня к рублю, через кросс-курсы можно рассчитать курс российской валюты к другим, используя данные центральных банков — эмитентов этих валют. То есть чем крепче будет рубль к юаню на торгах, тем крепче он будет и к остальным валютам. Но это не означает, что купить доллар можно будет именно по этому кросс-курсу: конечная стоимость сделки будет зависеть от множества факторов, в частности от продавца и площадки, где будут проходить расчеты.

Во-вторых, ориентиром могут быть расчетные валютные инструменты на Мосбирже. Они показывают, каковы ожидания по курсу у участников рынка. Вечные фьючерсы на доллар и евро показывают, как рынок оценивает курс в моменте, а квартальные фьючерсы на американскую и европейскую валюты показывают ожидания рынка от курса в будущем.

В-третьих, индикативные курсы валют публикует портал Cbonds. Они рассчитываются на основе котировок российских банков для юридических лиц и безналичной конвертации для физических лиц.

Какие факторы будут влиять на курс

Курс рубля традиционно сильно зависит от нескольких факторов: сальдо торгового баланса России, операций на открытом рынке со стороны Минфина и Банка России, операций российских экспортеров, которых обязали репатриировать валютную выручку, и денежно-кредитной политики ЦБ, перечисляет аналитик «Финама» Александр Потавин. «Это фундаментальные показатели, которые работают вне зависимости от того, где торгуется рубль — на биржевом или внебиржевом рынке», — подчеркивает эксперт. Как и раньше, на курс будут влиять спрос и предложение валюты, добавляет старший аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов. Предложение — это прежде всего экспорт, а спрос — импорт и отток капитала, добавляет он.

Со стороны предложения основными поставщиками валюты на российский рынок останутся экспортеры. Согласно действующему указу президента, они должны репатриировать (то есть переводить на свои счета в российских банках) не менее 80% экспортной выручки в валюте. Доля операций в валюте в экспортной выручке в апреле (последние актуальные данные) составляла 59,6%, следует из обзора рисков финансовых рынков ЦБ. Со стороны спроса на валюту, как и раньше, будут выступать импортеры. Как следует из этого же обзора ЦБ, в апреле доля валюты в оплате импорта составляла 58,5%.

Раньше участники экспортно-импортных операций могли как самостоятельно выходить на биржу для операций с валютой, так и делегировать этот процесс банкам. В обзорах ЦБ говорится, что основными агентами по продаже валютной выручки были системно значимые банки. Например, в мае они продали выручку на 671 млрд руб., оценивал ЦБ. После остановки торгов на бирже банки полностью возьмут на себя все операции с валютой.

Сам процесс переноса биржевой активности торгов валютой на внебиржевой рынок (в мае, до ввода санкций, его доля уже составляла 58,1% от всех валютных торгов в России) может оказать влияние на курс, допускает Потавин. «В этот период активность покупателей валюты у банков из числа импортеров будет относительно невысокой, поэтому курс рубля будет более крепким. Пока идет перестройка механизма валютных торгов, курс российской валюты иногда может показать высокую нестабильность, особенно к валютам развивающихся стран», — говорит эксперт. В целом какого-то коллапса валютного рынка и курса рубля из-за санкций ждать не стоит, но надо быть готовыми к тому, что в среднесрочной перспективе в экономике могут появиться проблемы и рубль будет более слабым на их фоне, добавляет Потавин.

Обнуление спроса на евро и доллары на бирже со стороны физических лиц вряд ли повлияет на курс рубля в среднесрочной перспективе, так как объем сделок этой категории инвесторов примерно в десять раз ниже объема продаж валюты экспортерами, указывает Попов. К тому же у инвесторов остается возможность приобрести евро и доллары в банках, а прочие валюты — на бирже, продолжает эксперт. Но курс наличной валюты традиционно хуже биржевого, следует из данных мониторинга РБК. Свободно снять безналичную валюту с банковского счета с марта 2022 года нельзя (за исключением тех случаев, когда она поступила на счет до 9 марта 2022 года), все валютные средства при выдаче клиентам банки конвертируют в рубли.

Остановка торгов на бирже может привести к сокращению оттока капитала, что будет позитивным фактором для рубля. «Но оценить его сложно, поскольку отток и так сокращается в последние годы из-за предыдущих санкций и геополитики», — отмечает Попов. О снижении оттока капитала на фоне прекращения торгов валютой на бирже и потенциальном позитиве для рубля от этого говорит и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Также временно могут возникнуть сложности с импортом из-за санкций, допускает эксперт. «Но мы полагаем, что эти факторы могут поддержать рубль на относительно непродолжительное время и новые схемы работы в изменившихся условиях будут выработаны достаточно быстро», — добавил он.

Возникнут ли сложности с рублем за рубежом

И до введения санкций рубль не был свободно конвертируемой валютой, напоминает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Из валют развивающихся стран, входящих в корзину Международного валютного фонда, к свободно конвертируемым относится только китайский юань. «Рубль, в отличие от свободно конвертируемого юаня, является частично конвертируемой региональной валютой. То есть в рублях осуществляются внешнеторговые расчеты в ряде стран и регионов (например, в ЕАЭС, БРИКС, с некоторыми другими дружественными России странами), но не по всему миру», — объясняет эксперт.

Мильчакова считает, что доля рубля в расчетах России с ее торговыми партнерами будет расти, санкции в отношении биржи не повлияют на этот процесс. «Россия почти 80% экспортных поставок осуществляет за рубли или с расчетами в национальных валютах дружественных стран. Это также означает, что будет расти авторитет рубля и в рамках БРИКС, и среди других дружественных России стран глобального Востока и глобального Юга. Так что фактически доверие к рублю как к надежной валюте для внешнеэкономических расчетов будет расти», — полагает эксперт.

Жесткость ограничений на операции по финансовому счету может увеличиться, только если Россия испытает значительный шок от снижения притока валютной выручки, считает экономист Bloomberg Александр Исаков. Это может случиться из-за резкого замедления глобальной экономики, приводит пример эксперт. «В этом случае Банк России и правительство могут ограничить отток капитала, чтобы поддержать уровень импорта. Текущие ограничения не создают рисков для конвертируемости рубля и не создают рисков «множественных курсов», — убежден он.

Что касается работы с рублем в иностранных банках, чьими услугами пользуются российские физические и юридические лица, то рисков и каких-то трудностей исключительно из-за блокирующих санкций в отношении Мосбиржи эксперты не видят. Хотя в первые дни после объявления санкций ряд банков из дружественных стран и сообщили, что приостанавливают прием переводов из России.

Риски работы с рублем в иностранных банках выросли задолго до санкций США в отношении Мосбиржи и входящих в ее контур организаций, говорит Мильчакова. «На горизонте полугода рынок адаптируется к новым условиям и спреды (разница между курсом рубля в России и за ее пределами. — РБК) в банках за рубежом снизятся. Уровень этих спредов, скорее всего, относительно мало связан с работой биржи и в большей мере зависит от общей стабильности рубля, российской экономики и рисков вторичных санкций, которые могут возникать в связи с рублевыми расчетами», — считает Исаков.