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Финансы ,  
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ЦБ сократит продажи юаней в июле

В июле и начале августа Банк России сократит объем продажи валюты на внутреннем рынке. По сравнению с первыми днями июля он снизится в полтора раза, а по сравнению с июнем — почти втрое
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,905 +0,77% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В июле и начале августа 2024 года Минфин в рамках бюджетного правила ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота 5,4 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Банк России, как и раньше, будет зеркалировать эти операции, а также продавать дополнительно юани в эквиваленте 8,4 млрд руб. Таким образом, чистый объем продаж валюты регулятором на внутреннем рынке составит 3 млрд руб. против 4,7 млрд. руб. в начале июля и 8,1 млрд руб. в июне.

По прогнозу Минфина, в июле объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 145,3 млрд руб. При этом по итогам июня отклонение фактических доходов от ожидаемых составило минус 21,5 млрд руб., оценили в ведомстве.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.», — анонсировал Минфин.

ЦБ будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке. Именно за счет дополнительной продажи юаней в эквиваленте 8,4 млрд руб. объем чистых операций и составит 3 млрд руб. — в полтора раза меньше, чем в начале июля (с 1-го по 4-е число) и в 2,7 раза меньше, чем в июне.

Сокращение чистого объема операций со стороны ЦБ связано с двумя факторами. Во-первых, с увеличением спроса на валюту и золото со стороны Минфина. Если в июне — начале июля ведомство каждый день направляло на покупку золота и валюты по 3,7 млрд руб., то в июле — начале августа эта сумма выросла до 5,4 млрд руб. Во-вторых, сократился и объем операций Банка России. С января по июнь он ежемесячно дополнительно продавал на валютном рынке юани в эквиваленте 11,8 млрд руб., в конце июня регулятор уменьшил эту сумму до 8,4 млрд руб.

Как сокращение продаж юаней ЦБ повлияет на курс рубля в новых условиях
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По общему правилу увеличение или уменьшение предложения валюты на внутреннем рынке играет в пользу укрепления или ослабления рубля соответственно. Но ЦБ незначительно влияет на курс своими операциями из-за их малого объема, ранее поясняли РБК эксперты. По данным Мосбиржи за июнь 2024 года, среднедневной объем торгов в паре юань/рубль с расчетами завтра составил около 141,2 млрд руб. То есть операции Банка России составляли менее 6% от этого объема.

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
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