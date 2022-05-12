Из Центробанка уйдет куратор продажи санированных банков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Власти Москвы отчитались о ходе строительства МЦД-4 Город, 11:28
Медведев предупредил о катастрофическом сценарии конфликта на Украине Политика, 11:28
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:24
В США начали новое расследование действий Маска с акциями Twitter Бизнес, 11:18
Будущее облачных сервисов в России Партнерский материал, 11:15
Курс евро упал ниже ₽69 впервые с февраля 2020 года Инвестиции, 11:06
Эффективная работа компании на российском ПО и open source-решениях Партнерский материал, 11:05
Российские военные уничтожили украинский С-300 в Харьковской области Политика, 11:05
Отечественная платформа онлайн-встреч и совещаний: опыт компаний РБК и Webinar, 11:01
Верховный суд не стал рассматривать кассацию Навального по делу о клевете Политика, 11:01
Курс стейблкоина USDT упал на 5% Крипто, 10:59
Минус $170 млн: как Amazon Fire Phone стал главной ошибкой Безоса Pro, 10:56
Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в плей-офф Спорт, 10:49
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 10:38
Финансы ,  
0 

Из Центробанка уйдет куратор продажи санированных банков

Михаил Алексеев уйдет с поста замглавы ЦБ и куратора продажи санированных банков. Санированный Азиатско-Тихоокеанский банк ЦБ ранее продал инвестору из Казахстана, а «Открытие» планируют объединить с ВТБ и крымским РНКБ
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Зампредседателя главы Центробанка Михаил Алексеев покинет этот пост, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Замглавы ЦБ Алексеев стал в октябре 2020 года. На своем посту он курировал сразу несколько направлений работы Центробанка — возглавлял департамент наличного денежного обращения, а также был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), который занимается санацией по новой схеме и последующей продажей банков.

Новым заместителем главы Центробанка вместо Алексеева стал Сергей Белов, он вступил в должность 12 мая. В этом качестве он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения ЦБ, работу объединения РОСИНКАС (один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денег, подконтрольный ЦБ), а также деятельность департамента полевых учреждений ЦБ.

С июня прошлого года и до своего назначения на пост замглавы ЦБ Сергей Белов возглавлял департамент полевых учреждений, а также был начальником Дальневосточного главного управления ЦБ.

РБК направил запрос в ЦБ.

На момент прихода Алексеева в ЦБ регулятор планировал продать санированный банк «Открытие», а также Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса Банк России сначала отложил сделку по продаже АТБ на неопределенный срок, а затем перенес на 2022 год продажу своего крупнейшего актива — банка «Открытие».

Читайте на РБК Pro
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции

В сентябре 2021 года Центробанк продал 100% принадлежащих ему акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) инвестору из Казахстана, ТОО «Pioneer Capital Invest». В торгах также принимали участие Промсвязьбанк и Совкомбанк, однако Pioneer Capital Invest предложил наибольшую цену — 14 млрд руб.

Набиуллина объяснила решение объединить банк «Открытие» и ВТБ
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Банк «Открытие» планируют консолидировать с ВТБ и крымским банком РНКБ. По данным «Коммерсанта», такое предложение премьеру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин, а ЦБ и президент России его поддержали.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила существование таких планов и пояснила, что банк готовили к продаже, но «в обозримой перспективе» возможность «продать в рынок» финансовую организацию регулятор не видит. В то же время, по ее словам, ЦБ долго собственником «Открытия» быть не может, так как является регулятором рынка. Конфигурация сделки по консолидации трех банков пока обсуждается, сообщила она.

Собеседники «Коммерсанта» говорили, что объединение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, на расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым».

При этом третий участник сделки, крымский РНКБ, находится под санкциями Евросоюза с 2014 года, а в 2015-м попал в санкционный список США.

ВТБ с 2014 года был под секторальными санкциями, а в конце февраля этого года, на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и военной спецоперации, столкнулся с новыми ограничениями — был внесен в список SDN США, что означает полную блокировку долларовых активов и транзакций. Аналогичные санкции американский Минфин применил и против «Открытия».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Юлия Кошкина
Центробанк зампред ЦБ санация банков
Материалы по теме
ЦБ зафиксировал рост числа жалоб на банки из-за санкций
Финансы
ЦБ предупредил о возможных задержках при проведении операций
Финансы
ЦБ сообщил о возвращении своих платежных систем к работе в штатном режиме
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter