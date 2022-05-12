Из Центробанка уйдет куратор продажи санированных банков

Михаил Алексеев уйдет с поста замглавы ЦБ и куратора продажи санированных банков. Санированный Азиатско-Тихоокеанский банк ЦБ ранее продал инвестору из Казахстана, а «Открытие» планируют объединить с ВТБ и крымским РНКБ

Михаил Алексеев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Зампредседателя главы Центробанка Михаил Алексеев покинет этот пост, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Замглавы ЦБ Алексеев стал в октябре 2020 года. На своем посту он курировал сразу несколько направлений работы Центробанка — возглавлял департамент наличного денежного обращения, а также был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), который занимается санацией по новой схеме и последующей продажей банков.

Новым заместителем главы Центробанка вместо Алексеева стал Сергей Белов, он вступил в должность 12 мая. В этом качестве он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения ЦБ, работу объединения РОСИНКАС (один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денег, подконтрольный ЦБ), а также деятельность департамента полевых учреждений ЦБ.

С июня прошлого года и до своего назначения на пост замглавы ЦБ Сергей Белов возглавлял департамент полевых учреждений, а также был начальником Дальневосточного главного управления ЦБ.

РБК направил запрос в ЦБ.

На момент прихода Алексеева в ЦБ регулятор планировал продать санированный банк «Открытие», а также Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса Банк России сначала отложил сделку по продаже АТБ на неопределенный срок, а затем перенес на 2022 год продажу своего крупнейшего актива — банка «Открытие».

Читайте на РБК Pro Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Прогнозы Pro Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи Pro Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний Инструкции Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи Pro Как правильно оформить сотрудника на удаленке Как правильно оформить сотрудника на удаленке Инструкции

В сентябре 2021 года Центробанк продал 100% принадлежащих ему акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) инвестору из Казахстана, ТОО «Pioneer Capital Invest». В торгах также принимали участие Промсвязьбанк и Совкомбанк, однако Pioneer Capital Invest предложил наибольшую цену — 14 млрд руб.

Банк «Открытие» планируют консолидировать с ВТБ и крымским банком РНКБ. По данным «Коммерсанта», такое предложение премьеру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин, а ЦБ и президент России его поддержали.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила существование таких планов и пояснила, что банк готовили к продаже, но «в обозримой перспективе» возможность «продать в рынок» финансовую организацию регулятор не видит. В то же время, по ее словам, ЦБ долго собственником «Открытия» быть не может, так как является регулятором рынка. Конфигурация сделки по консолидации трех банков пока обсуждается, сообщила она.

Собеседники «Коммерсанта» говорили, что объединение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, на расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым».

При этом третий участник сделки, крымский РНКБ, находится под санкциями Евросоюза с 2014 года, а в 2015-м попал в санкционный список США.

ВТБ с 2014 года был под секторальными санкциями, а в конце февраля этого года, на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и военной спецоперации, столкнулся с новыми ограничениями — был внесен в список SDN США, что означает полную блокировку долларовых активов и транзакций. Аналогичные санкции американский Минфин применил и против «Открытия».