Глава «Юникредита» в России перейдет на работу в ЦБ

Михаил Алексеев, проработавший около 30 лет в коммерческих банках, займется подготовкой санированных ЦБ организаций к продаже. Изначально этот вопрос курировал Василий Поздышев, покинувший Банк России летом 2020 года

Михаил Алексеев (Фото: Георгий Кардава / «Коммерсантъ»)

С 12 октября в Банке России появится новый зампред: департамент наличного денежного обращения будет курировать действующий председатель правления «дочки» итальянского «Юникредита» Михаил Алексеев, сообщила пресс-служба регулятора. Помимо работы в департаменте он будет курировать работу объединения РОСИНКАС (один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денег, подконтрольный ЦБ), а также возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), который занимается санацией по новой схеме и последующей продажей банков.

Назначение Алексеева на разные по своей специфике направления Банк России прямо не прокомментировал. «Михаил Юрьевич обладает огромным опытом успешной работы в банковском бизнесе и на государственной службе», — приводятся в сообщении слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Чем занимался Михаил Алексеев Михаил Алексеев возглавляет правление банка «Юникредит» с июля 2008 года. До этого был топ-менеджером Роспромбанка, ОНЭКСИМ Банка и Мехкомбанка. Пришел в банковский бизнес в 1992 году с должности замруководителя главного управления Минфина СССР. «Юникредит» — «дочка» европейской группы Unicredit, один из крупнейших в России банков с участием иностранного капитала. Занимает 13-е место в секторе по объему активов (1,34 трлн руб. на 1 сентября, по данным banki.ru).

Как ЦБ менял планы по управлению санированными банками

С лета 2017 года в России применяется новая схема санации кредитных организаций: финансовым оздоровлением через ФКБС занимается сам регулятор после входа в капитал проблемного банка. Таким образом ЦБ санировал три крупные банковские группы — во главе с «Открытием», Бинбанком и Промсвязьбанком, а также Азиатско-Тихоокеанский и Московский индустриальный банки. Новое для Банка России направление с 2017 года курировал зампред ЦБ Василий Поздышев, в конце 2019 года он перешел в УК ФКБС, чтобы вплотную заняться подготовкой санированных банков к продаже.