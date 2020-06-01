ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

В Банке России решили дождаться стабилизации ситуации, рассчитывая на увеличение числа претендентов. Сделка по реализации акций банка была намечена на август

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ объяснили это тем, что отдельные заинтересованные лица высказали неуверенность в целесообразности приобретения акций банка без возможности оценить последствия воздействия пандемии на его деятельность.

Помимо этого в Банке России рассчитывают, что перенос торгов расширит круг их участников и позволит получить адекватную цену за акции.

«Конкретные сроки реализации акций банка будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности банка за текущий год и стабилизации ситуации», — говорится в сообщении ЦБ.

В середине апреля в Банке России рассказали о четырех поступивших заявках на приобретение акций АТБ. По данным источника РБК на финансовом рынке, среди потенциальных покупателей был и инвестор из Японии. Сами торги должны были пройти в августе.

Азиатско-Тихоокеанский банк попал на санацию весной 2018 года. ЦБ объяснял причину спасения организации тем, что АТБ занимает опорные позиции на Дальнем Востоке. Регулятор докапитализировал банк на 9 млрд руб. и направил еще около 5,2 млрд на погашение обязательств и выкуп требований по сомнительным сделкам, которые совершали бывшие акционеры АТБ.

В прошлом году продать банк так и не удалось. К аукциону были допущены два игрока — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Однако и они не приняли участия в торгах в назначенную дату.