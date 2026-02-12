Объем изъятых в пользу государства активов за год вырос втрое

Общая стоимость активов в России, которые в 2025-м перешли государству от частных собственников, превысила $11 млрд, подсчитало AK&M. Тренд на национализацию подтверждает и то, что в топ-3 сделок на рынке M&A вошли именно изъятия

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock

В 2025 году по решению судов в России было национализировано 24 актива на общую сумму $11,03 млрд, говорится в отчете агентства AK&M, с которым ознакомился РБК. Речь идет только об активах, где в ходе рассмотрения дел фигурировал нанесенный государству ущерб. В 2024-м, по данным аналитиков, в собственность государства перешли десять частных бизнесов стоимостью $3,89 млрд.

Тренд «набрал существенные обороты», констатируют авторы отчета. Как следует из их расчетов, такие сделки в прошлом году заняли гораздо большую долю российского рынка слияний и поглощений (M&A), чем в 2024-м, — 27,6% против прежних 7,2%. Всего в 2025-м на российском рынке M&А было совершено 399 сделок совокупным объемом $41,12 млрд — год к году их число упало на 20%, а стоимость — на 24,6%.

С процедурой передачи активов в собственность государства в 2025 году были связаны наиболее крупные транзакции на локальном рынке M&A. Самой крупной транзакцией прошлого года эксперты признали передачу Росимуществу нескольких компаний «крабового короля» Олега Кана оценочной стоимостью $4,3 млрд. Вторая по стоимости смена собственника тоже была связана с национализацией, говорится в отчете: суд изъял в доход государства 67,85% группы компаний «Южуралзолото» у миллиардера Константина Струкова. Оценка этого актива — почти $2 млрд. Третьей по объему стала рыночная сделка: покупка Adobe основанной россиянами маркетинговой платформы Semrush (компания была открыта в Санкт-Петербурге, но в 2021-м релоцировалась в США) за $1,9 млрд.

В 2024-м крупнейшие сделки на российском рынке слияний и поглощений были рыночными, следует из ранее опубликованного отчета AK&M. Это, например, продажа российской части «Яндекса» консорциуму инвесторов за $5,29 млрд и продажа контроля в IT-холдинге Acronis шведскому фонду под управлением EQT Partners за $4 млрд. Замыкала тройку крупнейших сделка по продаже золотодобытчиком Polymetal своих активов группе «Мангазея» за $3,69 млрд.

Какие национализации не попали в статистику, но произошли Эксперты AK&M выделяют два вида кейсов по национализации активов: где есть конкретная стоимость, которая сформировалась из предъявленных в суде требований по возмещению к бывшим владельцам актива, и сделки без такой оценки. Первый тип национализации по методологии агентства учитывается в общей статистике рынка слияний и поглощений, второй тип национализации — нет, но данные по таким сделкам эксперты также приводят в отчете. В 2025-м было девять национализаций активов без оценки возмещения и с утратой для прежнего собственника. «Общая утрата собственников в результате завершения данных сделок составила минус $3,8 млрд (9,3% от стоимости всех сделок года)», — оценили в AK&M. Среди таких сделок эксперты назвали передачу по решению суда в собственность государства IT-компании ГК «Леста» (разработчика «Мира танков», оценочная стоимость — $1,7 млрд, складских активов ГК Raven Russi ($919,2 млн) и зерновой ГК «Родные поля» ($867,3 млн). Таганский районный суд Москвы запретил деятельность на территории России владельцев компании «Леста» Виктора Кислого и Малика Хатажаева в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности и обратил активы компании в доход государства. Если считать совокупно весь объем национализаций в 2025 году с оценкой и без оценки ущерба государству, то он составил $14,9 млрд, указано в отчете. Это около 36% от всего объема российского рынка M&A в 2025 году.

Ранее опрошенные РБК профильные юристы отмечали, что случаи национализации различаются по основаниям, из-за которых активы передаются государству. Во-первых, поводом для изъятий являются коррупционные преступления (например, по этим основаниям были изъяты активы «Южуралзолота»). Во-вторых, это может быть нарушение федерального закона № 57, который регламентирует иностранные инвестиции в компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. По этому основанию в 2025-м, например, был изъят аэропорт Домодедово у ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика. В-третьих, есть требования изъятия активов в связи с обвинениями в экстремизме (кейс ГК «Леста»).

Бывший генеральный прокурор России Игорь Краснов (сейчас занимает должность главы Верховного суда) в интервью РБК заявлял: «Мы не занимаемся ревизией приватизации в России. Прокуроры проводят проверки и готовят соответствующие иски в связи с установленными фактами коррупции, незаконного вывода активов, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера».

Какие еще тренды были на рынке M&A