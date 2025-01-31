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Бизнес ,  
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Активы одного из крупнейших производителей зерна передали государству

Генпрокуратура в декабре потребовала передать государству зернотрейдера «Родные поля», пятого среди крупнейших российских экспортеров. Суд удовлетворил ходатайство, поскольку у бенефициара есть гражданство Сент-Китс и Невиса
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в доход государства 100% долей зернотрейдера «Родные поля» (ранее предприятие называлось «Торговый дом «Риф»), сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Причиной для этого решения стало, что бенефициар компании Петр Ходыкин имеет гражданство не только России, но и Сент-Китс и Невиса, пишет издание. Для участия иностранного резидента в деятельности стратегического предприятия, каковым считаются «Родные поля», нужно специальное разрешение правительства, в этом случае его не было.

В материалах суда говорилось, что доля «Родных полей» на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, в связи с чем оно является стратегическим хозяйственным обществом. При этом в самой компании фактическую долю на рынке оценивают в 18%, что позволяет не относить ее к этой категории.

Ходыкин сказал «Коммерсанту», что примет решение о дальнейших действиях после ознакомления с резолютивной частью решения суда.

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Бизнес

Прокуратура в конце декабря потребовала передать «Родные поля» государству. В иске, который цитировала газета, говорилось, что Ходыкин создал комбинированный закрытый паевой инвестфонд «Логистик», куда перевел 100% долей зернотрейдера, а права на управление имуществом компании — ООО «Современные фонды недвижимости». На самом деле, считает надзорное ведомство, бизнесмен «от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» не отказался» и продолжил «прямо влиять на его хозяйственную деятельность».

Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании. Активы ООО включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд руб., а валовая прибыль — 100 млрд руб.

Торговый дом «Риф» был создан в 2010 году, в апреле 2024 года компания сменила название на «Родные поля». Согласно рейтингу, который опубликовал федеральный центр «Агроэкспорт», в 2024 году компания заняла пятое место среди крупнейших российских экспортеров зерна с показателем 3,2 млн тонн (11,3 млн тонн годом ранее). Прошлой весной у компании возникли проблемы с поставками из-за задержек с выдачей фитосанитарных сертификатов или отказов в их выдаче, передавал «Интерфакс». В результате уже загруженные суда стояли в портах. В компании связывали это с давлением со стороны конкурентов. По состоянию на июль 2024-го ее убытки после остановки экспорта превысили $30 млн, рассказывал Ходыкин РБК — Ростов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
зернотрейдер экспортер зерно Генпрокуратура национализация активы


 

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