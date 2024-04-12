В собственность государства передали компании «крабовых королей»

Восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность Росимущества по требованию Генпрокуратуры. Их связывали с «крабовыми королями» Олегом Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси по решению Арбитражного суда Приморского края. Это следует из изменений в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс».

Речь идет о компаниях «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси». Общая стоимость этих активов составляет 21,8 млрд руб.

В конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил один из двух исков Генпрокуратуры к 45 дальневосточным рыболовным компаниям на сумму 358,7 млрд руб. Он решил передать в собственность государства восемь рыбопромышленных организаций и одного оператора такси. Ответчиками в том числе выступали крупнейшие на Дальнем Востоке добытчики краба — «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга, Олег Кан и Дмитрий Пашов. По версии надзорного ведомства, краб и другие биоресурсы вылавливали по квотам, улов продавали за рубеж, а прибыль переводили на счета в иностранных банках. Второй иск на 17,4 млрд руб. будет рассмотрен 17 апреля.

В 2020 году Кана заочно арестовали по делу об убийстве другого рыбопромышленника Валерия Пхиденко в октябре 2010 года. Двумя годами ранее он покинул Россию. Позднее «крабового короля» обвинили еще по четырем статьям УК, в том числе о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В марте защита бизнесмена предоставила суду свидетельство о смерти «крабового короля», но надзорное ведомство сочло его инсценировкой. С Каном считают аффилированными компании «Монерон», «Курильский универсальный комплекс», Приморская рыболовная компания, «Аквамарин», «Севрыбфлот», «Прибой-Т», корейская Olves Co., Ltd.

Дремлюга является гражданином Украины и проживает за границей. По версии Генпрокуратуры, до последнего времени он вел бизнес в России и выводил из страны деньги. Бизнесмен является фактическим владельцем «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. В 2010 году Дремлюга стал фигурантом нескольких уголовных дел, после чего покинул Россию. В конце 2023 года у него изъяли имущество на 4,3 млрд руб. и сотни объектов недвижимости.

Пашов является владельцем рыбодобывающей компании «Монерон». В 2022 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о контрабанде живого краба.