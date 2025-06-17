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Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал «Домодедово» в доход государства, сообщает «Интерфакс». Суд проходил в закрытом режиме.

Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой̆ стратегических предприятий аэропорта Домодедово», а также заявление о его обеспечении 28 января. Генпрокуратура сообщала, что ООО «ДМЕ Холдинг» (по состоянию на 24 мая 2024 года полностью принадлежало Каменщику), которое владеет активами аэропорта Домодедово, оказалось под иностранным контролем. В ведомстве отмечали, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Они должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались, говорилось в иске.

Один из представителей ответчиков заявлял на судебном заседании, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве председателя наблюдательного совета «ДМЕ Холдинг» Когана и собственника холдинга Каменщика не соответствует действительности.

Источник РБК, знакомый с представленными в суд документами, говорил, что в частности это данные финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу и предпринимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны».

Иск Генпрокуратуры к Домодедово: что известно о деле и бизнесе аэропорта
Бизнес
Дмитрий Каменщик

Материал дополняется.

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аэропорт Домодедово Генпрокуратура Дмитрий Каменщик Валерий Коган
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Дмитрий Каменщик
бизнесмен
26 апреля 1968 года
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