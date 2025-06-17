Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства
Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал «Домодедово» в доход государства, сообщает «Интерфакс». Суд проходил в закрытом режиме.
Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой̆ стратегических предприятий аэропорта Домодедово», а также заявление о его обеспечении 28 января. Генпрокуратура сообщала, что ООО «ДМЕ Холдинг» (по состоянию на 24 мая 2024 года полностью принадлежало Каменщику), которое владеет активами аэропорта Домодедово, оказалось под иностранным контролем. В ведомстве отмечали, что контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств — Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Они должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались, говорилось в иске.
Один из представителей ответчиков заявлял на судебном заседании, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве председателя наблюдательного совета «ДМЕ Холдинг» Когана и собственника холдинга Каменщика не соответствует действительности.
Источник РБК, знакомый с представленными в суд документами, говорил, что в частности это данные финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу и предпринимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны».
Материал дополняется.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов