Polymetal продаст российский бизнес за $3,69 млрд

Покупателем 100% акций «Полиметалла» выступит структура «Мангазеи» Сергея Янчукова. Polymetal рассчитывает закрыть сделку до конца марта

Фото: Полиметалл

Горнодобывающая компания Polymetal International договорилась о продаже российского бизнеса. 100% акций АО «Полиметалл» (холдинговая компания российских активов группы) приобретет «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.

Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг. В эту сумму также входят дивиденды в размере $1,429 млн до вычета налогов, которые российское АО выплатит в пользу Polymetal, и денежное вознаграждение в размере $50 млн.

Часть средств Polymetal направит на погашение внутригрупповой задолженности перед АО «Полиметалл» и на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование строительства Иртышского гидрометаллургического комбината в Казахстане и улучшения ликвидности. Компания рассчитывает, что сделку закроют до конца марта, для этого надо получить одобрение совета директоров и разрешение регуляторов.

В сообщении Polymetal говорится, что «текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска», связанному с операционной деятельностью в России, в том числе «риск национализации» активов правительством.

Polymetal после начала полномасштабных военных действий на Украине и первых западных санкций против Москвы объявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Летом 2022-го компания сообщила о реструктуризации бизнеса путем раздела своих российских и казахстанских активов, а также о редомициляции (перерегистрации в другой юрисдикции) головного холдинга с острова Джерси в юрисдикцию Казахстана. Тогда же Polymetal начал рассматривать продажу российских активов. Среди возможных покупателей «Коммерсантъ» называл «Полюс», структуры Владислава Свиблова, УГМК, «Селигдар», а также экс-партнера Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Ивана Кулакова.

В мае 2023 года США ввели санкции против «Полиметалла» и его дочерних компаний «за осуществление деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе российской экономики». После этого главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок покинули руководящие посты в российской «дочке».