Возглавлявший 12 лет Пенсионный фонд чиновник устроился в оборонный банк

Антон Дроздов, 12 лет возглавлявший Пенсионный фонд, а затем год работавший на посту замглавы Минфина, продолжит карьеру за пределами госслужбы. Он вышел на работу в Промсвязьбанк — опорный банк для оборонного сектора, узнал РБК

Антон Дроздов (Фото: Камиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший замминистра финансов и экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов переходит на работу в Промсвязьбанк. Об этом РБК рассказал знакомый Дроздова, информацию подтвердила пресс-служба Промсвязьбанка.

«Дроздов выходит на работу в Промсвязьбанк, он глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки», — сказал знакомый Дроздова, заметив, что он «давно собирался покинуть госслужбу».

«Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника», — сообщили РБК в ПСБ.

Дроздов с июля 2008-го по 2020 год возглавлял Пенсионный фонд — свою должность он покинул в январе 2020-го, вскоре после смены председателя правительства (должность премьер-министра вместо Дмитрия Медведева занял Михаил Мишустин). В тот же день Дроздов был назначен заместителем министра финансов, к нему, в частности, перешло кураторство пенсионной системы, которым раньше в числе прочих вопросов занимался другой заместитель главы Минфина, Алексей Моисеев. Одной из основных задач Дроздова, по данным «Коммерсанта», стала разработка гарантированного пенсионного плана — реформированной системы пенсионных накоплений (соответствующий законопроект по-прежнему не принят).