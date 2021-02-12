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Финансы ,  
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Возглавлявший 12 лет Пенсионный фонд чиновник устроился в оборонный банк

Антон Дроздов, 12 лет возглавлявший Пенсионный фонд, а затем год работавший на посту замглавы Минфина, продолжит карьеру за пределами госслужбы. Он вышел на работу в Промсвязьбанк — опорный банк для оборонного сектора, узнал РБК
Антон Дроздов
Антон Дроздов (Фото: Камиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший замминистра финансов и экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов переходит на работу в Промсвязьбанк. Об этом РБК рассказал знакомый Дроздова, информацию подтвердила пресс-служба Промсвязьбанка.

«Дроздов выходит на работу в Промсвязьбанк, он глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки», — сказал знакомый Дроздова, заметив, что он «давно собирался покинуть госслужбу».

«Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника», — сообщили РБК в ПСБ.

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Финансы
Антон Дроздов

Дроздов с июля 2008-го по 2020 год возглавлял Пенсионный фонд — свою должность он покинул в январе 2020-го, вскоре после смены председателя правительства (должность премьер-министра вместо Дмитрия Медведева занял Михаил Мишустин). В тот же день Дроздов был назначен заместителем министра финансов, к нему, в частности, перешло кураторство пенсионной системы, которым раньше в числе прочих вопросов занимался другой заместитель главы Минфина, Алексей Моисеев. Одной из основных задач Дроздова, по данным «Коммерсанта», стала разработка гарантированного пенсионного плана — реформированной системы пенсионных накоплений (соответствующий законопроект по-прежнему не принят).

Дроздов покинул Минфин в результате сокращения его должности — уменьшение числа заместителей министра стало частью реформы госуправления. После этого кураторство пенсионных вопросов в ведомстве вновь вернулось в сферу полномочий Алексея Моисеева, писал «Коммерсантъ».

Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда
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<p>Максим Топилин</p>

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Промсвязьбанк (ПСБ) до конца 2017 года принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но был санирован Банком России. Впоследствии он был передан правительству, которое сделало на базе ПСБ опорный банк для оборонного сектора. Коммерческие банки передавали ему свои кредиты оборонным предприятиям — в противном случае они рисковали столкнуться с санкциями. ПСБ возглавляет Петр Фрадков, при этом банк не раскрывает состав своего правления и основную часть данных из своей отчетности.

Дроздов — не единственный из чиновников, покинувших свои посты в последнее время. В четверг, 11 февраля, стало известно, что глава ПФР Максим Топилин (до 2020 года был министром труда, а в фонд пришел на смену Дроздову) тоже уйдет со своей должности. По словам одного из источников, свой пост может оставить и руководитель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим. Перестановки в системе социальных фондов источники РБК связывают с планирующимся объединением трех социальных фондов — ПФР, ФСС и Фонда обязательного медстрахования (ФОМС).

Авторы
Павел Казарновский, Петр Канаев
При участии
Антон Фейнберг
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Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда
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Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению
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