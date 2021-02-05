Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению
Замминистра финансов Антон Дроздов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
«Освободить Дроздова Аентона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.
Дроздов стал первым замглавы Минфина, сокращенным в рамках реформы госуправления. Количество заместителей министра Антона Силуанова уменьшили с 12 до 10. В январе «Известия» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщили, что вторым сокращенным замглавы Минфина может стать Татьяна Нестеренко.
Дроздов был назначен на должность замглавы Минфина в январе прошлого года премьер-министром Михаилом Мишустиным. До этого он с июля 2008 года был председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). На место Дроздова назначили бывшего главу Минтруда Максима Топилина.