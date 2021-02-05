Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Экс-начальник Генштаба Сербии получил 3 года тюрьмы за шпионаж Политика, 15:28 Российские фигуристы опоздали на пересадку из-за дебоша пассажира. Видео Спорт, 15:23 Какие технологии делают город «умнее» РБК и Минстрой, 15:19 Усс заявил о дополнительных претензиях к «Норникелю» за разлив топлива Бизнес, 15:18 Прокуратура продолжит надзор за восстановлением экологии в Норильске Общество, 15:18 СК задержал подозреваемых в убийстве девушки на юго-западе Москвы Общество, 15:18 Риски бизнеса при аутсорсе логистики. Из руководства для профессионалов Pro, 15:03 Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году Общество, 14:59 Орбан оценил срок начала вакцинации «Спутником V» в Венгрии Общество, 14:57 Dior опередил Chanel и стал самым популярным брендом в соцсетях Стиль, 14:57 Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Индии Политика, 14:50 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 14:50 НР обновила бизнес-линейку ноутбуков на топовых процессорах AMD Партнерский материал, 14:50 Весь состав сборной России по биатлону допущен к участию в ЧМ Спорт, 14:46
Финансы ,  
0 

Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению

Антон Дроздов стал первым замглавы Минфина, покинувшим свой пост в результате масштабной реформы. Мишустин назначил его на эту должность в январе прошлого года. До этого Дроздов почти 12 лет возглавлял ПФР
Антон Дроздов
Антон Дроздов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Замминистра финансов Антон Дроздов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Освободить Дроздова Аентона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Дроздов стал первым замглавы Минфина, сокращенным в рамках реформы госуправления. Количество заместителей министра Антона Силуанова уменьшили с 12 до 10. В январе «Известия» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщили, что вторым сокращенным замглавы Минфина может стать Татьяна Нестеренко.

Мишустин утвердил параметры массовых сокращений в госаппарате
Общество
Михаил Мишустин

Дроздов был назначен на должность замглавы Минфина в январе прошлого года премьер-министром Михаилом Мишустиным. До этого он с июля 2008 года был председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). На место Дроздова назначили бывшего главу Минтруда Максима Топилина.

Дроздов родился в Москве в 1964 году. После окончания Московского финансового института по специальности «Финансы и кредит» он работал в управлении финансирования социального обеспечения Минфина СССР.

После 1989 года занимал различные должности в Минфине России, а в 1994 году Дроздова назначили заместителем начальника главного управления федерального казначейства министерства.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

Мишустин уволил первого замминистра в рамках реформы системы управления
Политика
Константин Румянцев

С 1999 года до назначения на должность главы ПФР он занимал различные должности в аппарате правительства и курировал экономические вопросы. Дроздов имеет Орден почета и звание «Заслуженный экономист РФ».

В конце 2020 года Мишустин анонсировал масштабную реформу структуры государственного управления как в центральном аппарате, так и в регионах. По плану, численность штатов федеральных министерств должна сократиться на 5%, региональных — на 10%. Реформу запустили с 1 января 2021 года, она должна завершиться к апрелю.

Автор
Михаил Котляр
Антон Дроздов Минфин отставка
Материалы по теме
Мишустин утвердил параметры массовых сокращений в госаппарате
Общество
Мишустин уволил первого замминистра в рамках реформы системы управления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter