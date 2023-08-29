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Задорнов назвал зависшие рупии одной из причин падения рубля

Михаил Задорнов: зависшие рупии стали одной из неочевидных причин ослабления рубля
Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них тоже нечего — это один из факторов ослабления рубля, считает экономист Михаил Задорнов. Возврат этих денег — «непростая задача», но власти обязаны ее решить
Фото: Prabhat Kumar Verma / Global Look Press
Фото: Prabhat Kumar Verma / Global Look Press

Правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля, считает экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.

«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — написал Задорнов в колонке для РБК о причинах ослабления рубля.

Возврат валюты в страну — способ воздействия на курс рубля, но сегодня это «сложный и долгий процесс из-за санкций против российских банков», отметил Задорнов. Конкретно вопрос с рупиями — «непростая задача, но российское правительство и ЦБ обязаны ее решить».

«Разумеется, не может быть политического решения, которое не ложится на экономическую почву. Но невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом», — резюмировал экс-глава «Открытия».

Локальное законодательство Индии запрещает проведение ряда операций с национальной валютой страны или требует получения согласования на проведение таких операций. Попробовать конвертировать рупии в другую валюту можно, но для этого в индийских банках не всегда хватает рублей.

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На банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений, писал Bloomberg. В рупиях была оплачена российская нефть стоимостью (в эквиваленте) $20-30 млрд, писало Reuters со ссылкой на оценки брокерской компании CLSA.

Московская биржа пока также не может запустить торги рупиями. «Рупия, к сожалению, не является свободно конвертируемой валютой, и для того, чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии. Мы ведем диалог на эту тему, окончательного решения нет», — говорил директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

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