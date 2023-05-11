Австрийский Raiffeisenbank ужесточил условия для платежей через банки СНГ

Австрийская группа Raiffeisenbank International решила сократить риски, связанные с транзакционным бизнесом в СНГ. Из-за этого казахстанские банки ввели отраслевые ограничения на платежи через корсчета, открытые в RBI

Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ, рассказал РБК представитель кредитной организации.

«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ», — сказал представитель RBI.

По его словам, это привело к тому, что казахстанский Halyk Bank (крупнейший банк в стране), у которого открыты корреспондентские счета в RBI, ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Так же поступили и другие клиенты RBI в Казахстане, добавил представитель группы.

Корреспондентские счета необходимы для проведения переводов в иностранных валютах. Ранее Halyk Bank опубликовал обновленный список банков-корреспондентов для переводов в евро. В нем отсутствует RBI, хотя еще в марте его реквизиты были указаны для таких отправлений, следует из документов на сайте Halyk Bank (внимание на это обратил телеграм-канал MarketOverview).

Представитель Halyk Bank сказал РБК, что данный корреспондентский счет работает в штатном режиме. «На официальном сайте банка halykbank.kz размещены реквизиты не всех, а только основных банков-корреспондентов. Банк самостоятельно определяет основных банков-корреспондентов из общего списка в зависимости от бизнес-целесообразности и коммерческих условий проведения платежей», — пояснил он. В RBI также подчеркнули, что оба банка «продолжают хорошо налаженное взаимное сотрудничество».

Как RBI сокращает присутствие в России

В пятницу, 5 апреля, RBI сообщила о закрытии корсчетов всем российским банкам, кроме своей «дочки» — российского Райффайзенбанка. RBI работает над двумя сценариями сворачивания бизнеса в России: либо продажа, либо вывод актива из состава группы. Также группа снижает деловую активность в России, что подразумевает сведение к минимуму трансграничного присутствия, сокращение кредитования и общего объема операций в иностранной валюте.

В настоящее время RBI находится под давлением со стороны регуляторов и собственных акционеров из-за присутствия в России. Как писал Reuters, в конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen уйти с российского рынка или, как минимум, представить план действий в этом направлении. В феврале Минфин США также начал проверку RBI относительно ее бизнеса, связанного с Россией.

«Мы полностью сотрудничаем с OFAC и согласовали объем и сроки предоставления запрошенной информации. Мы договорились предоставить запрошенную информацию в три этапа. Сейчас мы завершаем второй пакет поставки, а третий будет завершен в июне», — сказал в пятницу, 5 мая, глава Raiffeisenbank International Йоханн Штробль. Он подчеркнул, что банк уверен в надежности своих комплаенс-систем.

Казахстан в последнее время также находится под пристальным вниманием западных стран. США в апреле заявили о растущих рисках ввода санкций против казахстанских компаний и банков, которые помогают России уклоняться от введенных ограничений. ЕС уже готовит санкции против компаний Казахстана за помощь России в обходе торговых ограничений, узнал Reuters. Еще в прошлом году власти Казахстана заявляли, что не будут помогать России в обходе санкций, а этой весной FT писала о запуске в стране с 1 апреля механизма, который позволит ограничить параллельный импорт в Россию.

Почему эти меры затронут и банки в СНГ

Решение RBI сократить корреспондентский бизнес в некоторых странах СНГ напрямую связано с давлением на банк со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и американских властей, считает эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин: «Сейчас банк находится под серьезным давлением не только в целях скорейшего выхода с российского рынка, но также для того, чтобы сократить свое участие в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза, внутри которого Казахстан является на сегодня, пожалуй, самым важным участником после России». Среди отраслей, попавших под ограничения, могут быть операции по импорту так называемых товаров роскоши, а также любых товаров двойного и военного назначения, рассуждает Волошин.

Из-за санкций российские лица активно используют банки из дружественных стран, включая страны СНГ, а группа RBI «не может быть полностью уверена в проведении надлежащего санкционного комплаенса в таких банках, что повышает ее санкционные риски», добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов. В отсутствие официальной информации «сложно говорить о давлении на RBI со стороны США и ЕС, особенно с учетом недавнего заявления австрийского регулятора об отсутствии угрозы для банка из-за ведения бизнеса в России», но исключать этот сценарий нельзя, подчеркивает юрист.

По мнению Именнова, ограничения могут затронуть «сферы, связанные с проведением экспортных операций в отношении определенных групп товаров, включая товары и технологии военного назначения, необходимые для добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, нефтепереработки, аэрокосмической области».

Волошин напоминает, что в случае со странами Центральной Азии небольшие местные банки часто получали доступ к международной финансовой системе через российских партнеров, выступающих для них в качестве корреспондентов и имеющих, в свою очередь, собственных корреспондентов на Западе. «Поскольку недавние ограничения касаются прежде всего России, то вероятность того, что банки СНГ за пределами России получат доступ к корреспондентским счетам в RBI через нероссийские банки, невысока», — отмечает эксперт.