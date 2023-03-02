Власти Австрии назвали нормальной проверку «Райффайзенбанка» в России

Министерство финансов Австрии не увидело поводом для беспокойства в проверке российского подразделения Райффайзенбанка со стороны американских властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство.

«Расследование санкционного органа США — нормальный процесс, который не вызывает беспокойства, потому что санкционные органы, естественно, продолжают получать информацию об австрийских компаниях, ведущих бизнес в России», — говорится в заявлении министерства.

В середине февраля банк получил от Минфина США запрос с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Райффайзенбанком, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Эксперты Reuters отмечали, что санкционное подразделение Минфина проводит такие проверки периодически и они не означают автоматического наложения штрафов.

Райффайзенбанк является российской «дочкой» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI). Как сообщала Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на российский Райффайзенбанк сейчас приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

В конце февраля банк принял решение повысить минимальную сумму валютных переводов. Решение было принято на фоне отключения Тинькофф Банка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которую банки используют для валютных транзакций. Это произошло в результате введения санкций ЕС против Тинькофф Банка 25 февраля. Также с 27 февраля SWIFT-переводы в долларах, фунтах стерлингов, датских кронах, японских иенах, шведских кронах, канадских долларах, норвежских кронах, австралийских долларах и швейцарских франках приостановил банк «Уралсиб», который 24 февраля 2023 года попал под блокирующие санкции США.