Костин предложил создать банковскую систему «глобального Юга»

Отказаться от SWIFT, коротношения банков заменить на связи через блокчейн, создать альтернативный депозитарный хаб в Персидском заливе — так должна выглядеть новая банковская система «глобального Юга», считает Андрей Костин

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банковский сектор в России должен решать проблемы не только на внутреннем, но и на международном уровне, заявил президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, выступая на Финансовом конгрессе, организованном ЦБ.

«Сейчас настало время для самой глубокой трансформации, как говорил Василий Иванович Чапаев, уже в мировом масштабе. Нам недостаточно дальше заниматься только собой, нам надо заниматься коренной реформой и построением новой системы международных платежей и инфраструктуры мирового рынка капитала», — заявил Костин.

Чтобы снизить зависимость от международного регулирования, ВТБ предлагает ЦБ и руководству страны создать новую параллельную систему «глобального Юга», над которой банк работал полтора года. Она должна состоять из четырех пунктов:

замена SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями. Даже переводы рублей в банки Армении вызывают у последних опасения, причем именно из-за SWIFT, отметил Костин. Большинство крупных российских банков уже отключены от международной системы обмена платежными сообщениями из-за санкций;

замена прямых корреспондентских отношений между банками, которые строятся прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками на основе технологии блокчейн. Как писал РБК, международные банки стали отключать корсчета российским кредитным организациям в прошлом году, причем под ограничения попадали и те из них, что не находились под санкциями;

создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба. Из-за санкций отношения российских контрагентов с бельгийским депозитарием Euroclear и люксембургским Сlearstream в прошлом году полностью прекратились, а активы россиян оказались заблокированы. По оценке Банка России на конец ноября 2022 года, заморозка коснулась активов на 5,7 трлн руб., порядка 20% этой суммы приходится на активы розничных инвесторов. «Центром базирования нового финансового депозитария может быть одно из государств Персидского залива», — считает Костин;

создание новых инструментов для привлечения капитала вместо, например, евробондов (валютные облигации), вся инфраструктура для выпуска которых находится на Западе. «Нам есть чего размещать и есть какие капиталы привлекать», — подчеркнул Костин. По его словам, рано или поздно в параллельную систему, отличную от доллара, придут западные компании и инвесторы, считает глава ВТБ.

«Внутренние проблемы наши мы решим, у нас есть плотное взаимодействие с Центральным банком. Деньги у нас есть, денег у нас полно, возможностей у нас много. У нас не задействован ресурс в значительной степени частного капитала, 70% экономики огосударствлено, частный капитал довольно трудно пристроить куда-то», — заметил Костин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя эти предложения, сказала, что согласна с постановкой такой задачи, поскольку в России более или менее решены проблемы расчетов и развития банковского сектора, но вопросы открытости экономики и обеспечения внешнеэкономической деятельности нельзя решить самим, а только вместе с другими странами. При этом Набиуллина подчеркнула, что в России, как и во многих крупных странах, уже есть альтернатива SWIFT, поэтому нужно работать над сопряжением этих систем.

В прошлом году, после попадания банковского сектора под санкции, Костин уже предлагал сделать свою систему банковского надзора под названием «Воронеж I», которая заменила бы «Базель III». Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил РБК, что ЦБ и так не относится к базельским нормам как к «священному писанию».