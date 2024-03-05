Помощник Путина назвал важной целью создание платежной системы БРИКС

Россия продолжит искать пути для беспроблемного экономического сотрудничества внутри БРИКС, а создание независимой платежной системы в рамках объединения — важная цель, заявил Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков (на первом плане) и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Создание независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна — важная цель для БРИКС, заявил в интервью ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное — была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики», — рассказал он.

Ушаков подчеркнул, что Россия продолжит искать пути для беспроблемного экономического сотрудничества внутри БРИКС вопреки введенным западным санкциям. «На экономическом треке российское председательство [в БРИКС] сосредоточивается на вопросах дальнейшего укрепления стратегического партнерства государств-участников в торговой, инвестиционной, инновационно-технологической и социальной сферах, — указал помощник президента.

По его словам, общая цель объединения — создавать условия для уверенного экономического роста всех государств БРИКС. Также Укшиков сообщил, что на присоединение к БРИКС поступают новые заявки, но говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.



Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась. Решение было принято новым президентом страны Хавьером Милеем, который называл более целесообразными развитие отношений с США и Израилем.

БРИКС — это межгосударственное объединение без секретариата. Его целью провозглашалось коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. Вместе с этим внутри БРИКС существует механизм межбанковского сотрудничества (ММС) — платформа, в которую входят пять банков развития, от России — ВЭБ.РФ.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отмечал, что основной упор в развитии торговых отношений в рамках БРИКС делается именно на расчеты в национальных валютах, при этом Россия видит возможности обсуждения по созданию единых расчетных систем. По словам Силуанова, это может быть «расчетная единица для стран — членов БРИКС». «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — пояснял Силуанов.