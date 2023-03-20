Снизило ли спасение Credit Suisse риски мирового банковского кризиса

ЦБ Швейцарии утвердил план спасения Credit Suisse: второй банк страны будет поглощен UBS за $3,25 млрд, или 6% от капитала. РБК разбирался, почему сделка пока не остановила панику на банковском рынке и даже породила новые проблемы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Национальный банк Швейцарии 19 марта анонсировал банковское слияние на европейском рынке ради спасения Credit Suisse — второго банка страны (.pdf). Контроль над проблемной кредитной организацией получит группа UBS. Сделка совершается по просьбе властей, чтобы «восстановить необходимую уверенность в стабильности швейцарской экономики и банковской системы». Спасение Credit Suisse понадобилось после того, как он столкнулся с резким оттоком клиентских средств, а также падением акций на фоне слабой финансовой отчетности и обострения проблем на банковском рынке США.

Детали сделки с UBS

Credit Suisse был оценен в 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), что составило 40,5% его обвалившейся рыночной капитализации на торгах накануне сделки. На закрытии биржи в пятницу, 17 марта, банк оценивался в 7,4 млрд швейцарских франков, или почти $8 млрд. Если сравнивать с совокупным капиталом банка (.pdf), который на конец 2022 года составлял 48,5 млрд швейцарских франков ($52,3 млрд), то сумма сделки — это всего 6% от него.

Сделка не будет денежной: по ее условиям UBS расплатится своими акциями, одна его бумага будет эквивалентна 22,48 акций Credit Suisse.

Дополнительный капитал первого уровня (Additional Tier 1 Capital) Credit Suisse, который формировался за счет выпущенных субординированных облигаций AT1, списывается до нуля. Речь идет о бондах на 16 млрд швейцарских франков, или $17,6 млрд.

Слияние пройдет с существенной поддержкой государства. Правительство Швейцарии готово предоставить UBS госгарантии на покрытие возможных убытков на 9 млрд франков ($9,7 млрд). Швейцарский Национальный банк при необходимости предоставит Credit Suisse и UBS кредит в 100 млрд франков ($108 млрд) для восполнения ликвидности (.pdf).

Слияние состоится без процедуры одобрения акционерами обеих кредитных организаций. Предполагается, что оно завершится к концу 2023 года, но до тех пор UBS назначит в Credit Suisse ключевых менеджеров. Последний при этом должен будет продолжить программу реструктуризации проблемных активов, которая была запущена еще в октябре 2022 года.

Почему второй банк Швейцарии оказался на грани краха Аналитики начали обращать внимание на проблемы Credit Suisse еще в прошлом году — например, Fitch дважды снижало рейтинги группы до BBB+ и давало «негативный» прогноз по банку. Агентство указывало на низкую операционную прибыльность Credit Suisse, существенные затраты банка на реструктуризацию проблемных активов, нестабильность его бизнес-модели, а также на слабую способность генерировать капитал. В феврале Credit Suisse отчитался о рекордном убытке с 2008 года — 7,3 млрд франков ($7,9 млрд). Основные потери по итогам прошлого года принесли подразделение управления активами и инвестбанкинг. В четвертом квартале банк также пережил существенный отток средств клиентов: за квартал остатки на депозитах сократились на 37%, или на 138 млрд франков. Однако Fitch отмечало улучшение ситуации с ликвидностью и капиталом. В марте проблемы Credit Suisse усугубились: его акции дешевели, как и бумаги других кредитных организаций на фоне банкротства банков в США, 14 марта банк признал «существенные недостатки» в отчетности за предыдущие годы, а его крупнейший акционер — Saudi National Bank — объявил, что не будет оказывать дополнительную поддержку капиталу. Credit Suisse был вынужден запросить кредит от Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации с ликвидностью. Это не помогло: по данным Financial Times, в конце прошлой недели отток клиентских средств из банка превышал 10 млрд франков в день.

Как рынок воспринял план спасения Credit Suisse

На открытии торгов в понедельник, 20 марта, акции Credit Suisse рухнули на 63%, а бумаги UBS — на 8,8% (в моменте теряли в цене до 16%). Брокер KWB понизил оценку UBS, хотя допустил, что банк может выиграть от этой сделки. «UBS смог купить основного конкурента по низкой цене. Как только утихнет «бухгалтерский шум» и появится больше уверенности в том, какую выгоду принесла операция, привлекательность сделки может стать более явной. Однако до тех пор существует высокая неопределенность», — приводит комментарий KWB Bloomberg.

Аналитики Bank of America, наоборот, называют логику сделки «безупречной». В их рассылке клиентам приводится комментарий, что оба банка конкурировали в сегменте управления активами в Швейцарии, а после слияния за счет синергии смогут снизить расходы на ведение этого бизнеса.

«Национализация или закрытие Credit Suisse были бы хуже», — приводит Bloomberg оценку инвестбанка Jefferies. При этом аналитики указывают на негативные последствия от списания «вечных» облигаций и необходимость UBS фокусироваться на проблемах спасенного банка «многие кварталы, а может быть, и годы».

Сделка Credit Suisse и UBS потянула вниз акции других крупных европейских банков: Deutsche Bank на открытии потерял 3,9%, Societe Generale — 4,1%, Credit Agricole — 4,9%. Негативную реакцию инвесторов также вызвало решение списать облигации Credit Suisse на $17 млрд (AT1), хотя такой риск был прописан в проспекте выпуска. На этом фоне аналогичные бумаги крупных азиатских банков (например, Bank of East Asia) упали на рекордную величину, сообщил Bloomberg. «Вечные» бонды европейских банков просели более чем на 10 п.п.

Есть ли риск «заражения» других банков

«Спасение Credit Suisse дает передышку глобальным рынкам, поскольку сценарий «черного лебедя» исключен. Но для некоторых категорий инвесторов это обошлось довольно дорого», — говорится в обзоре инвестбанка ING (есть у РБК). Но эксперты предупреждают, что «финансовые потрясения еще не закончились».

Признаком этого, по их мнению, является решение шести центральных банков (ФРС США, ЕЦБ, а также нацбанков Канады, Англии, Японии и Швейцарии) с 20 марта координировать действия по предоставлению дополнительной ликвидности участникам рынка. До конца апреля они будут проводить своп-операции между собой на ежедневной основе, а не раз в неделю, как это было ранее. Предполагается, что эта мера позволит «ослабить напряженность на финансовых рынках».

Кроме того, Европейский ЦБ днем 20 марта выпустил заявление о том, что облигации типа AT1 за пределами Швейцарии являются более «приоритетным долгом» — держатели таких бумаг несут убытки только после того, как обыкновенные акции кредитной организации списываются. В случае с Credit Suisse произошло ровно наоборот: акционеры банка получат акции UBS, а вложения владельцев облигаций AT1 «обнулились».

ЕЦБ пошел на вербальную интервенцию, чтобы успокоить инвесторов, уверен аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов: «Bloomberg оценивает рынок этих AT1 облигаций в $275 млрд. Сейчас списаны $17 млрд, и инвесторы сбрасывают похожие бумаги. Если распродажи таких бумаг продолжатся, это может привести к убыткам держателей, и эффект «заражения» мы можем увидеть». По его словам, риску могут быть подвержены хедж-фонды, пенсионные фонды или family-office.

Аналитик считает, что крах Credit Suisse напрямую не связан с недавними банкротствами в США, поскольку швейцарский игрок «был проблемным» давно. «То, что произошло в США, — очередной катализатор. Инвесторы просто вспомнили, как быстро может упасть банк. Для Credit Suisse это стало больше психологическим фактором, у него не было каких-то финансовых связей с SVB и другими обанкротившимися банками, чтобы реализовался какой-то риск», — рассуждает Герасимов.

Если «заражение» проблемами распространится на другие банки, то не по аналогии с 2008 годом, соглашается эксперт Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин. Он отмечает, что риски лежат не в связях финансовых институтов между собой, а в страхе рынка, что отдельные банки не смогут «адаптироваться к новым правилам игры» в виде более высоких ставок на рынке. Центробанки развитых экономик, в первую очередь ФРС и ЕЦБ, сейчас проводят цикл ужесточения монетарной политики в рамках борьбы с инфляцией.

По словам Волошина, риск распространения проблем в банковском секторе есть, поскольку «любой кризис ликвидности — это кризис доверия». Хотя банки менее уязвимы и более капитализированы, чем накануне кризиса 2008 года, «ряд крупных банков вроде Credit Suisse могут руками вкладчиков и инвесторов запустить машину домино», допускает он.

Обозреватель европейского финансового рынка FT Мартин Арнольд перечисляет несколько факторов, которые создают риски для сектора. Среди них — низкая прибыльность банков еврозоны, а также, как и у игроков из США, наличие значительного объема бумаг на балансах, которые подвержены отрицательной переоценке в случае роста ставок на рынке.

Аналитики Moody’s отмечают, что европейские банки менее подвержены рискам обесценения бумаг в портфелях от роста ставок, чем американские. Как отмечается в обзоре, с которым ознакомился РБК, на долговые ценные бумаги приходится 11% совокупных активов кредитных организаций зоны евро по сравнению с 24% в США. Доля гособлигаций в портфелях европейских банков составляет 40% против примерно 80% в американских институтах. В целом агентство прогнозирует, что в 2023 году банкам Европы удастся нарастить процентные доходы и прибыльность на фоне роста ставок.