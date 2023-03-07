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Финансы ,  
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ЦБ впервые раскрыл долю кредитования российского бизнеса в юанях

Центробанк: доля юаня в корпоративном кредитовании составляет лишь 1%
Кредитование российских компаний в юанях растет быстро, но пока его доля составляет всего лишь около 1%, сообщил Банк России. За год активы банковского сектора в иностранных валютах снизились на 12,3%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля валютных кредитов в банковских портфелях сокращается, но роль юаня в кредитовании бизнеса по-прежнему невелика, следует из оценок Центробанка, которые он привел в аналитическом обзоре о состоянии банковского сектора по итогам 2022 года (.pdf).

«Активы в инвалюте сокращались в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративных кредитов (около 50% активов в инвалюте), их доля в корпоративном портфеле снизилась до 16% с 23%. Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, около 1% портфеля», — пишет ЦБ.

Данные о доле юаня в валютном кредитовании регулятор публикует впервые. В целом активы сектора в иностранных валютах за прошлый год снизились на 12,3%, до 290 млрд руб. В обзоре финансовой стабильности, который ЦБ выпускал в конце прошлого года, он лишь указывал, что «объем кредитов [в юанях] незначителен, хотя растет», а банки испытывают недостаток доходных активов в китайской валюте.

«Введенные санкции привели к падению привлекательности валют недружественных стран и ускорению девалютизации экономики, что будет способствовать снижению валютных рисков банков», — напоминает ЦБ в новом обзоре банковского сектора.

Что касается обязательств в иностранной валюте, то они сократились более чем на четверть — на 26,6%, до 259 млрд руб., в основном это произошло за счет клиентских средств. «Этому способствовали как временные требования об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами, что сдерживало прирост валютных остатков, так и то, что часть клиентов могла конвертировать валютные средства в рубли и зафиксировать прибыль после роста курса доллара в начале года, а также осуществлять переводы своих средств за рубеж», — отмечает ЦБ. Доля юаня в клиентских средствах также пока незначительна (около 2%), хотя она и росла в течение прошлого года.

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Российские власти и банковский сектор проводят политику девалютизации на протяжении нескольких лет, но доля валютных активов на балансах существенно снизилась после того, как почти все крупнейшие кредитные организации в прошлом году и начале этого попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании — такие ограничения предусматривают полную изоляцию банков от долларов, евро или фунтов, а также заморозку их активов за рубежом.

Средства населения в валюте сильно сократились в прошлом году (-41%, или -2,6 трлн руб. в рублевом эквиваленте), «в том числе из-за конвертации части средств в рубли, чему способствовали ограничительные меры на снятие валюты», также отмечает ЦБ (регулятор разрешает снимать с банковских счетов и вкладов только ту валюту, которую клиенты положили туда до марта прошлого года; если это произошло после, то при снятии валюта конвертируется в рубли). Доля валютных средств населения на 1 января снизилась до 11,2% (с исключением влияния валютной переоценки) с 19,9% годом ранее. Объем средств населения в китайских юанях растет, но и его доля «в масштабах всех средств физлиц пока остается незначительной», признает регулятор.

В условиях валютных ограничений, действующих внутри страны и делающих затруднительными накопления в долларах и евро, россияне все чаще предпочитают хранить их в зарубежных банках. По состоянию на 1 января они держали на депозитах в банках за рубежом 6,63 трлн руб., или $94,3 млрд по курсу на отчетную дату, — за кризисный 2022 год показатель в долларовом выражении подскочил более чем втрое. Как писал РБК, это рекордный прирост средств на депозитах населения в кредитных организациях-нерезидентах как минимум с 2018 года, за все время раскрытия статистики ЦБ.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
юань кредитование Центробанк
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