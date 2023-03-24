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Банковский кризис на Западе ,  
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Задорнов назвал «хронических больных» среди банков Европы

Задорнов заявил о рисках реанимации для «хронически больных» банков ЕС
Вслед за Credit Suisse проблемы могут испытать другие европейские банки, например итальянский Monte dei Paschi di Siena и немецкий Commerzbank, допустил Михаил Задорнов. В отличие от США, в Европе объединять банки сложнее
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Спасение второго банка Швейцарии Credit Suisse от банкротства путем присоединения к группе UBS не снизило риски в банковской системе Европы, считает экономист, экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов. В колонке для РБК он допустил возникновение финансовых проблем у крупных банков других европейских стран, а также консолидацию сектора в США, где это сделать проще, чем в Европе.

«Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять; очень слабое положение у Commerzbank. Сегодня все «хронические больные» на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом», — рассуждает Задорнов.

Он указывает, что кризис доверия вкладчиков и инвесторов создает проблемы с ликвидностью в первую очередь у тех игроков, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты либо имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.

Что за банки

Monte dei Paschi di Siena — старейший банк в мире, работающий с XV века. После мирового кризиса 2008 года он регулярно фиксировал убытки, по итогам прошлого года потери составили €205 млн (.pdf).

В отличие от него, немецкий Commerzbank за 2022 год показал прибыль €1,4 млрд против €430 млн годом ранее, хотя для этого ему и приходилось закрывать отделения и сокращать сотрудников. CEO банка Манфред Кноф называл результат прошлого года успехом.

В марте в США в течение одной недели закрылись три банка, включая Silicon Valley Bank (SVB), занимавший 16-е место по активам в системе. Банкротство кредитных организаций повлекло падение капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии, а также проблемы с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынужден запросить кредит от Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS, сделку поддержал швейцарский регулятор.

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Экс-глава «Открытия» прогнозирует консолидацию и на европейском, и на американском банковском рынке, хотя эти процессы, по его мнению, могут проходить по-разному.

«В США почти 5 тыс. банков. Сейчас вкладчики убегут из региональных. Эти игроки будут вынуждены слиться или закрыться, будет консолидация. В Европе она нужна еще сильнее, чем в Штатах, но там другая проблема: в отличие от США, там есть единый европейский рынок и европейский регулятор, но реально банки регулируются национальными законодательствами. Никто не хочет терять «национального чемпиона» на своем локальном банковском рынке, да еще и подпускать иностранных менеджеров к чувствительной клиентской информации», — замечает Задорнов. Он считает, что новые решения о слиянии крупных банков могут быть приняты в течение ближайшего года.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
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