Запасы золота в российских банках упали вдвое

На 1 января остатки на счетах российских банков по учету драгметаллов упали до 325,4 млрд руб. В пересчете на золото это меньше 40 тонн. Локальный минимум возник из-за высоких ставок и рекордной цены золота, считают эксперты

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились и оказались меньше 40 тонн, следует из расчетов РБК на основе данных Центробанка. Согласно статистике, на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023-го, когда был достигнут трехлетний максимум.

Объем золота на 1 января стал самым низким с июля 2022 года. Тогда, на фоне кризиса и санкций, российские банки увеличили объем экспортных операций с золотом: они продавали драгметалл в интересах своих клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов, писал РБК. После достижения локальных минимумов запасы золота на балансах кредитных организаций в основном росли: это было связано с увеличением добычи, а также с восстановлением объемов торговли драгметаллами внутри и за пределами России после санкций против крупнейших банков, работающих с физическим золотом.

По данным ЦБ, за 2024 год в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%. В пересчете на физическое золото спад более ощутимый — 46,4%, или более 33 т. Такого резкого снижения запасов не наблюдалось с 2020 года — тогда на фоне кризиса и пандемии объем драгоценных металлов в российских банках в пересчете на золото уменьшился на 34,5 т.

Сколько российских банков оперируют физическим золотом, неизвестно — в отчетности кредитных организаций теперь нет выделенного счета для учета остатков в драгоценных металлах и камнях. До февраля 2022 года среди лидеров по этому параметру были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Что могло повлиять на запасы золота в банках

Традиционно крупные банки оперируют физическим золотом в интересах крупных клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов. Кредитные организации могут учитывать металл на своем балансе перед его продажей контрагентам таких компаний, в том числе за рубежом.

В начале февраля в эфире телеканала РБК глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба отмечал, что в 2024 году падения добычи золота в стране не произошло. Точные данные он не раскрыл, сославшись на то, что они непубличные. Говоря о поставках за рубеж, Кашуба подтвердил, что «золотые потоки уходят на Азиатский континент» — в Китай, Гонконг, ОАЭ. Объем экспортных операций он также не раскрыл.

В отношениях банков и золотопромышленников в 2024 году ничего не поменялось, сказал Кашуба, отвечая на вопрос РБК, может ли продолжительное снижение остатков физического золота на балансе банков отражать изменение их работы с производителями.

«Мы не уменьшаем объем отношений с золотодобытчиками, мы его наращиваем», — сказал РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, сокращение запасов золота в банках возникло из-за особенностей раскрытия отчетности.

«После цикла повышения ставки и возникновения спреда в стоимости привлечения пассивов (ставки привлечения находятся выше ключевой. — РБК) банкам выгоднее наращивать оборачиваемость золота. То есть закупка и продажа золота клиенту должны происходить быстрее, срок удержания золота на балансе сокращается. Соответственно, когда в период ускоренной оборачиваемости мы смотрим на остатки только на отчетную дату, без оборотов внутри месяца, происходит оптическое уменьшение — кажется, что золота стало меньше, но это не так», — пояснил топ-менеджер.

Источник РБК в банке из топ-50, который проводит операции с золотом, подтвердил, что объемы сделок с заводами и добывающими предприятиями не упали, но высокая ключевая ставка повлияла на поведение клиентов. «Это связано с высокой ключевой ставкой Банка России и, соответственно, дорогими деньгами на рынке. Вместо кредитных средств клиенты предпочитают использовать собственные, продавая золото с металлических счетов», — сказал собеседник РБК.

Активность клиентов подогрел и рост цен на золото, добавляет вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская: «На фоне высоких ставок и максимально привлекательных цен на золото часть компаний считали целесообразным реализовывать золото со счетов, а часть свободных денежных средств размещали на депозитах». Она отмечает, что золотые слитки также активно продавали клиенты-физлица для «фиксации прибыли на максимальных уровнях цен».

Что происходит с ценами на золото

«Если в середине 2022 года золото стоило около 3300–3500 руб. за 1 г, то в конце 2024 года стоимость 1 г была выше 8700 руб.», — говорит Лозинская.

По подсчетам Всемирного совета по золоту (World Gold Council), цены на золото в 2024 году обновляли рекорд 40 раз. Этому способствовали снижение ставок многими крупнейшими центральными банками, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, неопределенность в отношении исхода ноябрьских президентских выборов в США и активные покупки золота со стороны крупнейших центральных банков. В прошлом году золото подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.

«Прогнозы цен на 2025 год умеренно оптимистичны, есть глобальные факторы поддержки позитивной динамики вроде повышенного спроса со стороны центральных банков многих стран, стремящихся защитить свои валюты и повысить диверсификацию резервов. Глобально все это располагает к тому, чтобы оборачиваемость драгметаллических счетов, наоборот, снижалась. Но в России есть свои факторы, побуждающие фиксировать прибыль в моменте, несмотря на повышенную вероятность обновления рекордов в будущем», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Он напоминает, что ставки по депозитам как для физлиц, так и для юрлиц в России очень высокие и «позволяют максимизировать доходность с высвобождаемых из инвестиций средств без риска волатильности». «Вероятно, наблюдаемый сейчас спад остатков имеет временный характер и может развернуться, когда ключевая ставка пойдет вниз», — считает аналитик.

В начале 2024 года замминистра финансов Алексей Моисеев обратил внимание на то, что россияне начали вывозить за границу слишком много золота. Он связывал это с регулированием — введением курсовой пошлины на драгоценный металл. «Мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент, — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — говорил Моисеев.

В Минфине планировали ужесточить контроль за вывозом металла частными лицами, но этого не произошло. А в мае 2024 года правительство отменило привязанную к курсу пошлину на экспорт золота. РБК направил запрос в Минфин.