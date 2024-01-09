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В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота «в карманах»

В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах
Россияне начали вывозить «в карманах» много золота, так как пока это является законным способом обойти пошлину, рассказал замглавы Минфина. Власти готовят проект об ограничении вывоза золота
Золото GOLD
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россияне начали вывозить за границу слишком много золота, поскольку вывоз драгоценного металла является одним из законных способов обойти пошлину, рассказал в интервью «Интерфаксу» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами [золота из страны] стал способом обойти пошлину, причем законным. И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — рассказал Моисеев.

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По его словам, ситуация также сказалась на закупках золота внутри России, где некоторое время наблюдался всплеск. «Ранее мы стабилизировали ситуацию с закупками, особенно после того, как банки стали внимательно проверять источник доходов, потому что раньше банки довольно формально к этому подходили в 2022 году. Люди часто писали, что я у тети взаймы взял, причем люди с иностранным гражданством, приходили и говорили, я взял взаймы у своего друга, брата, такие явные объяснения. А сейчас стали смотреть более внимательно, требовать справки НДФЛ и т.д», — отметил замглавы Минфина.

Отвечая на вопрос о том, каким образом власти намерены ограничивать вывоз золота, Моисеев сообщил о подготовке проекта постановления правительства по ограничению экспорта золота физлицами. «Там будут фиксированные объемы. Было несколько разных вариантов, был вариант — накопленным итогом, но поняли, что невозможно будет контролировать при перевозе через границы стран — членов Таможенного союза, а это как раз одна из больших частей проблем. Поэтому сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой — не скажу пока», — пояснил Моисеев, добавив, что документ может быть опубликован к концу первого квартала 2024 года.

С 1 октября правительство ввело временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на ряд товаров, в том числе золото. При этом пошлины привязаны к стоимости доллара. Так, если цена за доллар меньше 80 руб., пошлина равна нулю. При стоимости доллара дороже 95 руб. пошлина составит 7%.

В Минфине заявили о предложении ФТС ограничить экспорт золота физлицами
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

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О предложении ФТС об ограничении экспорта золота физическими лицами Моисеев впервые сообщил в ноябре 2023 года, выступая на пленарном заседании в Госдуме. Инициатива была озвучена во время обсуждения законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Документ прошел первое чтение, и Моисеев выразил надежду, что он и далее будет поддержан.

Замминистра тогда отметил, что в борьбе с незаконным оборотом драгметаллов принимается целый комплекс мер. Так, был запрещен экспорт лома и отходов, под видом которых, по его словам, вывозят концентрат золота.

По словам замглавы Минфина, в рамках борьбы с незаконным оборотом драгметаллов также планируется использовать электронную систему маркировки и прослеживаемости золота. У любого слитка, попадающего в оборот, должен быть установлен источник, пояснил он: «Ювелир не может просто в кармане принести слиток, сделать из него колечко и сказать, что он его нашел на дороге. Он должен будет отчитаться о том, откуда он его взял».

В том же месяце ФТС сообщила, что с начала года таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами. В ведомстве подчеркнули, что золото служит стратегически важным товаром, в связи с чем контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами, уделяется повышенное внимание.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минфин Золото экспорт россияне пошлина ФТС
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