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Война санкций ,  
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Россия стала крупнейшим импортером золота в ОАЭ

Россия стала крупнейшим импортером золота в ОАЭ в 2022 году
Сюжет
Война санкций
Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году импортировали 96,4 т российского золота, следует из базы данных ООН по статистике торговли товарами Comtrade
Золото GOLD $1 970
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Россия стала крупнейшим поставщиком золота в ОАЭ в 2022 году на фоне санкций, сообщает Bloomberg.

Эта страна в прошлом году импортировала 96,4 т российского золота — больше, чем любое другое государство, следует из базы данных ООН по статистике торговли товарами Comtrade. Это примерно треть годовой добычи в России и более чем 15-кратный рост импорта российского золота ОАЭ в годовом выражении, отмечает агентство.

Как отмечает Bloomberg, ОАЭ в течение долгого времени были ключевым центром торговли драгоценными металлами, в особенности из стран Африки и из Индии, но в прошлом году они впервые стали играть важную роль в торговле российским золотом, которое до военных действий на Украине в основном шло на лондонский рынок — крупнейший в мире.

Другими ключевыми поставщиками золота в ОАЭ в 2022 году были Мали и Гана, которые экспортировали 95,7 т и 81 т соответственно. Основным получателем драгоценного металла из Объединенных Арабских Эмиратов стала Швейцария — 145 т.

Евросоюз запретил покупки российского золота в рамках шестого пакета санкций в июле 2022 года. Тогда же о запрете на его импорт договорились страны G7.

В мае агентство Bloomberg сообщало, что основными направлениями для российского золота после западных санкций стали ОАЭ, Гонконг и Турция, а его продажей занялись десятки малоизвестных компаний.

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Из-за санкций Россия не может отправлять золото в хранилища ведущих банков, таких как JPMorgan Chase & Co. и HSBC, а также воспользоваться услугами компаний Brink’s и Loomis, которые занимают доминирующую роль в перевозке драгоценных металлов, сообщал Bloomberg. Они прекратили работать с российским золотом после начала военных действий на Украине.

Ключевым центром торговли российским золотом после начала военных действий на Украине и введения западных санкций ОАЭ называло и агентство Reuters. В 2022 году Арабские Эмираты импортировали 75,7 т драгоценного металла на сумму $4,3 млрд. Для сравнения: в 2021 году Россия поставила туда 1,3 т. Другими направлениями экспорта золота стали Китай и Турция, импортировавшие около 20 т каждая в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года, писало агентство.

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