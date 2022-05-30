Российские банки за два месяца сократили запасы золота на 20%

Статистика ЦБ: запасы золота в банках упали на 20% за февраль—март 2022 года

Остатки драгметаллов на балансе российских банков в пересчете на золото за февраль—март снизились более чем на 11 т. Основной спад пришелся на февраль: в ожидании санкций банки наращивали экспорт, а один день золото скупал ЦБ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские банки значительно сократили объем запасов драгоценных металлов, следует из статистики Банка России. На 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 227,3 млрд руб. — это минимум с августа 2019 года. За февраль—март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд руб., или 17,2%, но в пересчете на физическое золото запасы снизились гораздо заметнее.

С учетом цен на аффинированное золото, по расчетам РБК, на 1 апреля в банках хранилось 43,8 т этого металла. За два месяца остатки сократились на 11,4 т (минус 20,7%) — на 10,8 т в феврале и на 0,6 т в марте. Февральское снижение можно считать самым значительным за полтора года, но тогда запасы металла у банков были близки к максимальным уровням, а участники рынка активно распродавали золото в интересах клиентов-экспортеров.

Что изменилось в 2022 году

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, а спустя два дня США и Евросоюз приняли решение ввести санкции против Центробанка и заблокировать его активы, относящиеся к золотовалютным резервам. На фоне этих ограничений Банк России объявил о возвращении к покупкам золота на внутреннем рынке после двухлетнего перерыва. ЦБ не совершал сделки с банками с начала пандемии, хотя до этого считался основным покупателем драгметалла внутри страны.

В марте повышенный спрос на физическое золото стали предъявлять и розничные клиенты банков. Кредитные организации сообщали об увеличении интереса россиян к покупке золотых слитков и монет на фоне обвала на российском финансовом рынке, расширения санкций, а также после отмены НДС на покупку слитков. Некоторые игроки, до кризиса не предлагавшие подобные продукты клиентам, запустили их продажу как раз на фоне ажиотажного спроса.

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Рост интереса граждан к физическому золоту привел к тому, что ЦБ 15 марта решил не покупать металл у банков, но уже через десять дней объявил о частичном возврате на рынок. Сейчас он покупает золото у кредитных организаций «по договорной цене». Регулятор поменял подход на фоне новых санкций против банков: 24 марта власти Великобритании (Лондон — основной хаб по продаже золота) ввели блокирующие ограничения против пяти игроков, два из которых — Газпромбанк и Россельхозбанк — занимали ведущие позиции по операциям с физическим золотом. Еще до этого под британскими санкциями оказались другие крупные продавцы золота из России — Сбербанк (запрет на корсчета), ВТБ, Совкомбанк и ПСБ.

Как санкции ударили по экспорту российского золота По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота. Примерно 87% этого объема, или 302,2 т, пошло на экспорт, который принес $17,4 млрд, согласно статистике ФТС. Начиная с 2019 года Великобритания была ключевым импортером российского золота. В прошлом году ситуация не изменилась: в страну было вывезено драгметалла на $15,4 млрд. Основные посредники поставок драгметалла за рубеж — крупные банки, которые оперируют физическим золотом в интересах своих клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов. Ограничения Великобритании осложнили проведение таких сделок. Так, с начала марта ВТБ, банк «Открытие» и Совкомбанк потеряли членство в Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) — организации, которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота. В конце марта золотодобывающая компания Petropavlovsk сообщала о приостановке продаж из-за санкций, поскольку сделки совершались через Газпромбанк. На этом фоне ввоз российского золота в Великобританию упал до символических величин, следует из британской внешнеторговой статистики. Если в феврале в страну поступило 29,2 т золота на $1,71 млрд, что соответствует среднемесячным уровням прошлого года, то в марте импорт составил всего 26 кг, или $1,44 млн.

Что спровоцировало сокращение запасов золота в банках

Остатки золота на балансах кредитных организаций резко уменьшились из-за активизации экспортных операций, пояснили РБК в крупных банках.

Как отмечает представитель Совкомбанка, в начале февраля участники рынка еще могли свободно вывозить металл за рубеж и «в ожидании санкций продавали остатки». В марте, по его словам, сбыта золота за границу уже не было.

«Снижение остатков в пересчете на физическое золото в феврале может быть связано в том числе с ликвидацией позиций кредитных организаций, открытых на международном рынке», — подтверждает и представитель Россельхозбанка.

Он уточнил, что в течение февраля—марта остатки золота в слитках в хранилищах банка существенно не изменились. В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ, Газпромбанке и «Открытии» не ответили на запрос РБК, как и в ЦБ.

На показатели могла повлиять сезонность, а именно снижение объемов передачи драгметалла в банки от клиентов, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Значительная часть золота в России добывается в регионах с довольно суровым климатом, где добыча на зимний период приостанавливается, поэтому к весне запасы сырья и готовой продукции на аффинажных заводах, скорее всего, были на исходе».

Аналитик не исключает, что определенный эффект могло оказать и возвращение ЦБ к покупкам золота на внутреннем рынке. «С конца февраля российские банки столкнулись со значительным оттоком средств со счетов физических лиц. В этих условиях продажа золота Банку России и иным контрагентам могла быть одним из вариантом привлечения дополнительной ликвидности. Поскольку большая часть запасов золота приходилась на несколько системно значимых банков, сделки могли быть совершены достаточно быстро, уже 28 февраля», — допускает Волков.

В феврале на запасы в большей степени повлияли операции клиентов, а не возвращение ЦБ в качестве покупателя золота, полагает директор департамента драгоценных металлов Реалист Банка Ольга Аникейчик. По ее словам, поставки физического золота сезонно снизились, а кроме того, корпоративные клиенты реализовали часть металла для осуществления собственных закупок других товаров. Представитель Россельхозбанка тоже усомнился, что приход ЦБ на внутренний рынок мог стать причиной резкого сокращения запасов золота, поскольку регулятор начал проводить сделки только в последний день месяца, 28 февраля.

Собеседники РБК в банках подчеркивают, что остатки золота на балансах банков на отчетную дату «не всегда отражают картину движения драгметаллов» в течение месяца.

«Остатки драгметаллов на счетах кредитных организаций ни о чем особо не говорят. Банки покупают металл не для того, чтобы накапливать или хранить. Золото покупают для купли-продажи», — отмечает представитель Совкомбанка.

Насколько велико влияние спроса россиян на золото

Чтобы удовлетворить возросший спрос населения на золото, в марте участники рынка проводили операции с драгметаллом «для поддержания ликвидности», говорит представитель РСХБ. По его словам, это была закупка золота у промышленников, а также изготовление мерных слитков нужного размера на аффинажных заводах из собственных запасов.

По итогам марта запасы золота в банках значительно не снизились, поскольку были восполнены за счет поставок от продавцов-производителей, замечает Аникейчик. «Несмотря на повышенный спрос на слитки со стороны физических лиц, он не был существенным в сравнении с поставками золота от производителей», — сказала она.

Повышенный спрос населения на золото мог быть уравновешен не только за счет поступлений золота от производителей, но и за счет операций ЦБ — регулятор мог реализовать часть металла, купленного в феврале, допускает Волков.

«Не стоит переоценивать масштабы спроса физлиц, который действительно резко вырос, но с очень низкой базы, и затем ослаб вслед за смягчением ряда ограничений на операции с иностранной валютой», — оговаривается он.

Опрошенные РБК эксперты затруднились оценить, какая доля предъявленного в марте спроса на физическое золото могла приходиться на физлиц, а какая — на Банк России.

«Спрос со стороны физических лиц не был определяющим в общем объеме», — полагает Аникейчик. Вероятное влияние ЦБ на объемы продаж золота банками она не оценила.

«Население действительно покупало золото, особенно на пиках, но в общих объемах рынка их доля незначительная. Для сравнения: в России добывается порядка 300 т золота в год, из них частными лицами приобретаются считаные проценты», — отмечает представитель Совкомбанка.