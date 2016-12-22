WSJ заявила об оценке Трампом плана ударов по российским целям в Сирии

США рассматривают различные варианты ответа на наступление сил Башара Асада в Идлибе, пишет WSJ. По ее данным, Дональд Трамп еще не решил, будут ли США при этом наносить удары по российским и иранским силам, поддерживающим Асада

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В Белом доме еще не решили, какие именно действия правительственных сил Сирии и их союзников вызовут военный ответ и будут ли при этом нанесены удары по российским и иранским целям в Арабской Республике, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания рассказали, что, по данным американской разведки, президент Сирии Башар Асад разрешил своим военным применять химическое оружие, в частности хлор, при освобождении провинции Идлиб от боевиков оппозиции.

Президент США Дональд Трамп, рассказали собеседники газеты, пригрозил провести массированный удар по правительственным силам Асада, если они «устроят резню в Идлибе».

«Пентагон разрабатывает военные варианты, но Трамп еще не решил, что именно вызовет военный ответ или будут ли США нацелены на российские или иранские вооруженные силы, помогающие Асаду в Сирии», — заявил изданию американский высокопоставленный чиновник.

Еще один источник рассказал, что Белый дом разрабатывает также невоенные варианты ответа. «Мы не утверждали, что США дадут военный ответ на наступление», — сказал представитель администрации, пожелавший остаться анонимным.

«У в нашем распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические способы давления. Есть целый ряд различных мер, которыми мы могли бы отреагировать, если Асад пойдет на этот безрассудный, опасный шаг», — рассказал собеседник издания.