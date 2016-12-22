ЦБ объяснил волатильность на рынках «заражением» от Турции и Аргентины

На российских финансовых рынках усилилась волатильность из-за «эффекта заражения» от Турции и Аргентины, а также из-за планов американской администрации по введению новых санкций в отношении Москвы. Об этом говорится в бюллетене (.pdf) департамента исследования и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды».
«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. <...> Динамика ставок на российском денежном рынке указывает на ожидаемое рынками повышение ключевой ставки Банка России в ответ на рост инфляционных рисков», — говорится в тексте.
Помимо этого волатильность курса рубля — как реализованная, так и вмененная — выросла в августе из-за традиционной для этого месяца невысокой ликвидности рынков. «На этом фоне временная остановка покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила должна предотвратить возникновение излишней волатильности на рынке», — подчеркнули в ЦБ.
Причины волатильности рубля в ожидании нового санкционного пакета от США замечал ранее и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такое же мнение высказывал глава Минфина и вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, курс рубля в настоящее время достаточно недооценен и ввиду того, что на национальную валюту сказывается нестабильность на рынках стран с развивающейся экономикой — Турции, ЮАР и Аргентины.
«И инвесторы, в первую очередь иностранные, неспекулятивные, а системные инвесторы, стараются уходить с развивающихся рынков. Это влияет и на рублевые активы, и на курс рубля», — пояснял он накануне, 6 сентября, после очередного обвала рубля.
В ходе торгов на Московской бирже в среду, 6 сентября, рубль установил новые рекорды по падению по отношению к бивалютной корзине. Курс евро пробил 80 руб., это максимальное за последние два с половиной года значение. Американская валюта достигла пика на уровне 69,35 руб.
Падение рубля произошло на фоне связанного с «делом Скрипалей» заявления США, Франции, Германии, Канады и Великобритании. Лидеры этих стран выразили согласие с выдвинутыми Лондоном обвинениями в адрес России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в крови которых нашли боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок».