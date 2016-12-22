Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб.

Евро вслед за долларом побил рекорд стоимости более чем за два года. Около 13:00 мск стоимость евро на Московской бирже превысила 81 руб., курс доллара вновь поднялся выше 70 руб.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Курсы доллара и евро на Московской бирже вновь перешли к росту после нескольких часов снижения. В ходе утренних торгов в понедельник, 10 сентября, курс евро снижался, опустившись на минимуме до 80,5275 руб., что на 27,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Однако около 13:00 мск курс европейской валюты впервые с марта 2016 года поднялся выше 81 руб.

​За несколько следующих минут стоимость евро выросла до 81,25 руб., что на 45 коп. выше уровня закрытия торгов 7 сентября. Выше этой отметки курс европейской валюты в последний раз поднимался 1 марта 2016 года.

Однако и на этом падение рубля не остановилось. Вскоре стоимость евро перевалила за 81,6 руб.

Таким образом, 10 сентября более чем двухгодичные рекорды стоимости обновили и евро, и доллар. Стоимость последнего в первые минуты торгов понедельника достигла 70,16 руб., что на 25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Затем рубль начал укрепляться, курс доллара перешел в красную зону и снизился до 69,7 руб. Однако перед обедом доллар вновь начал дорожать, достигнув на пике отметки 70,18 руб., а затем и 70,51 руб.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович объяснил происходящее «колоссальным давлением на рубль», возникшим в результате оттока капитала из России и усиления спада на долговых рынках на фоне «целого набора внешних факторов риска», в том числе угрозы введения в отношении России новых санкций. Более того, по словам Покатовича, до заседания ЦБ в пятницу сомнения инвесторов могут усилиться из-за отсутствия соответствующих вербальных интервенций.

«Остановить падение рубля поможет формирование единой позиции правительства, Минфина и ЦБ по дальнейшему урегулированию ситуации на долговых рынках и донесение данной позиции до инвесторов, что может остановить падение и ОФЗ. Полагаю, что ЦБ на грядущем заседании стоит придерживаться своей независимой позиции, продолжить ужесточение своей риторики, и повышение ключевой ставки на 25 б.п. может позитивно отразиться на стабилизации долговых рынков», — сказал Покатович.

​В пятницу, 7 сентября, евро также установил на торгах рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 руб. Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля «пока» не является предметом для беспокойства. «Это чисто конъюнктурная история, связанная с известными политическими событиями», — добавил он.​