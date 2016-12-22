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Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб.
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Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб.
Финансы, 13:19
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Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб.
Евро вслед за долларом побил рекорд стоимости более чем за два года. Около 13:00 мск стоимость евро на Московской бирже превысила 81 руб., курс доллара вновь поднялся выше 70 руб.
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Курсы доллара и евро на Московской бирже вновь перешли к росту после нескольких часов снижения. В ходе утренних торгов в понедельник, 10 сентября, курс евро снижался, опустившись на минимуме до 80,5275 руб., что на 27,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Однако около 13:00 мск курс европейской валюты впервые с марта 2016 года поднялся выше 81 руб.

​За несколько следующих минут стоимость евро выросла до 81,25 руб., что на 45 коп. выше уровня закрытия торгов 7 сентября. Выше этой отметки курс европейской валюты в последний раз поднимался 1 марта 2016 года.

Однако и на этом падение рубля не остановилось. Вскоре стоимость евро перевалила за 81,6 руб.

Курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб.
Финансы

Таким образом, 10 сентября более чем двухгодичные рекорды стоимости обновили и евро, и доллар. Стоимость последнего в первые минуты торгов понедельника достигла 70,16 руб., что на 25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Затем рубль начал укрепляться, курс доллара перешел в красную зону и снизился до 69,7 руб. Однако перед обедом доллар вновь начал дорожать, достигнув на пике отметки 70,18 руб., а затем и 70,51 руб.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович объяснил происходящее «колоссальным давлением на рубль», возникшим в результате оттока капитала из России и усиления спада на долговых рынках на фоне «целого набора внешних факторов риска», в том числе угрозы введения в отношении России новых санкций. Более того, по словам Покатовича, до заседания ЦБ в пятницу сомнения инвесторов могут усилиться из-за отсутствия соответствующих вербальных интервенций.

«Остановить падение рубля поможет формирование единой позиции правительства, Минфина и ЦБ по дальнейшему урегулированию ситуации на долговых рынках и донесение данной позиции до инвесторов, что может остановить падение и ОФЗ. Полагаю, что ЦБ на грядущем заседании стоит придерживаться своей независимой позиции, продолжить ужесточение своей риторики, и повышение ключевой ставки на 25 б.п. может позитивно отразиться на стабилизации долговых рынков», — сказал Покатович.

​В пятницу, 7 сентября, евро также установил на торгах рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 руб. Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля «пока» не является предметом для беспокойства. «Это чисто конъюнктурная история, связанная с известными политическими событиями», — добавил он.​

Авторы: Евгений Калюков, Анна Михеева.
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