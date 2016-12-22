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Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за возросшей волатильности
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Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за возросшей волатильности
Финансы, 16:52
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Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за возросшей волатильности
Возобновить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа ведомство намерено после стабилизации ситуации на долговом рынке
Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство финансов объявило об отказе от проведения 22 августа аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В сообщении ведомства это решение объясняется резким ростом волатильности на финансовых рынках.

В Минфине особо отметили, что решение об отказе от проведения аукциона было принято с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно работающих на аукционах ОФЗ.

«После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе», — говорится в сообщении ведомства.

​Минфин второй раз за год отказался от размещения ОФЗ из-за волатильности на рынке. В предыдущий раз министерство отменяло аукцион 11 апреля через несколько дней после объявления о введении американских санкций против российских публичных компаний.

Индекс государственных облигаций RGBI, характеризующий ситуацию на рынке российского госдолга, с начала августа на фоне распродаж ОФЗ нерезидентами упал на 4,04% и сейчас находится на минимумах с конца 2016 года. Доходность гособлигаций в среднем выросла до 8,56%, тогда как еще 8 августа она была ниже 8%.

Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2018 года ранее был определен Минфином в 450 млрд руб. по номинальной стоимости, из которых 160 млрд руб. должно было прийтись на облигации со сроком погашения до 5 лет включительно, 180 млрд руб. — на облигации со сроком погашения от 5 до 10 лет и 110 млрд руб. — на облигации со сроком погашения свыше 10 лет.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Пустякова.
Теги: Минфин , ОФЗ
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