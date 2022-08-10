«Тинькофф» оставил SWIFT-переводы только клиентам с премиальной подпиской

Тинькофф Банк, ранее сообщивший об остановке SWIFT-переводов до октября, с 10 августа оставляет их только для Premium-клиентов. В банке подчеркивают, что платежи осуществляются «только в самых исключительных случаях»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк с 10 августа оставил возможность проводить исходящие денежные переводы через международную систему SWIFT только для клиентов, подключивших премиум-обслуживание. Деньги можно отправлять в евро, долларах и фунтах, следует из ответов техподдержки кредитной организации (и живого сотрудника, и робота Олега) журналистам РБК.

Минимальная сумма перевода — 20 тыс. долларов, евро или фунтов. Комиссия составит 0,5%, минимум 15 у.е., максимум 100. Стоимость сервиса Premium составляет 1990 руб. в месяц. По словам сотрудника техподдержки, срок перевода составит семь рабочих дней. Также всем клиентам Тинькофф Банка с подключенными сервисами или подпиской Pro доступны SWIFT-переводы в Сбербанк, Росбанк и часть китайских банков.

Еще с начала мая банк прекратил SWIFT-переводы в евро. Затем он сообщил об остановке исходящих переводов во всех иностранных валютах, включая доллары США, с 6 июля до 1 октября 2022 года (перед этим введя по ним лимиты и комиссии). Однако затем продлил такую возможность, хоть и с ограничениями, — в последний раз до 9 августа (на это, в частности, обращал внимание инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган). До этого момента у всех клиентов банка была возможность сделать один SWIFT-перевод без минимального лимита по сумме. Комиссия составляла 1%, минимум — $30, максимум — $200.

«Общие условия проведения SWIFT-переводов не менялись. В ряде случаев сотрудники поддержки могли помочь клиентам провести SWIFT-платеж: например, клиентам с подпиской, а также тем, кто интересовался возможностью сделать SWIFT-перевод. Это было временным решением, и такие условия уже недействительны. В настоящее время мы готовы помочь совершать SWIFT-переводы только в самых исключительных случаях», — сказал РБК представитель Тинькофф Банка.

В целом российские банки начали ухудшать условия по SWIFT-переводам или совсем отключать их с весны 2022 года, после того как иностранные кредитные организации усилили проверку операций из России и начали закрывать их корреспондентские счета, необходимые для валютных переводов. Так, Тинькофф Банк остановил переводы в евро после того, как его корреспондентские счета закрыла австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка (о том, что «Тинькофф» попал под эти ограничения, говорил РБК источник на банковском рынке). Отключение переводов в долларах банк объяснил тем, что его усилий «оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки».

Санкции сократили число банков, которые могут выполнять валютные переводы. ЕС отключил от системы SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Также под самыми жесткими блокирующими санкциями США (SDN-список) находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк. После попадания в SDN-список эти банки потеряли возможность отправлять переводы в долларах, евро и других валютах за границу. Часть банков сразу же после попадания под санкции прекратили валютные переводы и внутри страны, например Альфа-банк.

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В конце июня валютные переводы внутри России полностью остановили или ограничили их проведение сразу несколько крупных банков, в том числе ВТБ, МКБ, Сбербанк и «Открытие». Источники РБК на финансовом рынке связали это с введением санкций против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в структуру Мосбиржи), который в том числе осуществлял клиринг валютных денежных средств. Сам НРД отвергал свою связь с валютными переводами.