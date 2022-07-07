Газпромбанк повысит комиссии за переводы через SWIFT

Газпромбанк повышает комиссии по SWIFT-переводам, новые тарифы начнут действовать с 15 июля. Они вырастут с 1 до 3% от суммы перевода. Также повысится минимальный размер комиссии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Газпромбанк с 15 июля повысит комиссии за проведение межбанковских переводов в иностранной валюте для физических лиц с 1 до 3%. Информация об этом содержится в опубликованных тарифах на официальном сайте кредитной организации. Такие переводы в большинстве случаев проводятся с помощью международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

При этом если раньше комиссия ограничивалась минимальной суммой 1 тыс. руб., а максимальной — 15 тыс. руб., то по новым правилам физическим лицам придется заплатить минимум 3 тыс. руб. (максимальное значение не меняется).

Тарифы также меняются и для валютных переводов в пользу юридических лиц. Раньше они составляли 1% от суммы перевода (минимум 800 руб., максимум 6 тыс. руб.), но с 15 июля повысятся до тех же 3%, а пороги составят от 3 тыс. до 15 тыс. руб.

Газпромбанк, через который идут международные расчеты за поставляемый Россией газ, остается единственным государственным банком и одним из немногих крупных банков, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж. Однако, как пояснил РБК сотрудник call-центра, Газпромбанк из-за действий банков-корреспондентов не проводит отправления в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. Сейчас Газпромбанк находится под секторальными санкциями США, но не попадает ни под одни блокирующие санкции. Секторальные ограничения касаются лишь предоставления финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

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Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк находятся под самыми жесткими блокирующими санкциями США. Они потеряли возможность отправлять переводы в долларах, евро и некоторых других валютах за границу, поскольку взаимодействие с ними грозит зарубежным банкам штрафами и вторичными санкциями. Кроме того, от SWIFT по решению ЕС отключены Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Однако сложности с валютными переводами возникли и у банков, не попавших под санкции. В первую очередь они возникают из-за действий банков-корреспондентов, которые отключают счета российских кредитных организаций, либо из-за действий иностранных банков, принимающих перевод, так как они усилили проверки операций из России и увеличили их сроки.

Из-за этого еще один крупный банк — Тинькофф Банк — принял решение с 6 июля до 1 октября прекратить проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах. «Наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — отмечали в банке.

До этого «Тинькофф» из-за отключения его корреспондентского счета в австрийском Raiffeisenbank International (RBI) отключил переводы в евро, а в июне повысил комиссию за SWIFT-переводы. Она составила 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200), тогда как ранее была $15 или £10. С 16 июня банк установил минимальную сумму для исходящих SWIFT-переводов — $20 тыс., а также ввел комиссию 3% (но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода) за входящие переводы в долларах, евро и фунтах. В пресс-службе «Тинькофф» также поясняли, что ограничения на валютные операции — «это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».

РБК в среду, 6 июля, направил запросы в крупные банки об их планах по переводам через SWIFT. Отменять проведение операций в иностранных валютах пока не планируют Росбанк, МТС-банк, Абсолют Банк, «Ренессанс Кредит», сказали их представители. При этом они также отметили сложности с проведением валютных операций. «В течение нескольких последних месяцев скорость международных расчетов значительно снизилась, а также возросло количество возвратов по платежам. Данные задержки/возвраты связаны не с деятельностью самой системы SWIFT, а с банками-корреспондентами и банками — получателями валютных платежей», — объяснил представитель Росбанка. Остальные банки не ответили на запросы по существу.