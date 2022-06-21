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Несколько крупных банков остановили валютные переводы внутри России Финансы, 13:55

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Финансы ,  
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Несколько крупных банков остановили валютные переводы внутри России

Часть крупных банков, находящихся под санкциями, приостановили проведение валютных переводов внутри России. В их числе ВТБ и МКБ. Ряд других кредитных организаций ввели ограничения на такие переводы
Фото: Burhan Ozbilici / AP
Фото: Burhan Ozbilici / AP

Ряд крупных российских банков, ранее попавших под санкции, приостановили проведение валютных денежных переводов внутри России.

  • Банк ВТБ полностью приостановил проведение денежных переводов в валюте в другие банки России и наоборот, пояснили в службе поддержки, уточнив, что информация об этих ограничениях поступила 7 июня. В пресс-службе ВТБ объяснили, что возможность валютных платежей ограничило введение санкций в отношении российских финансовых институтов.

«Мы ждем выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов», — сказал представитель банка. Он добавил, что без ограничений физлицам доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам. Также всем клиентам в полном объеме доступны трансграничные расчеты в рублях.

  • Переводы приостановил и Московский кредитный банк (МКБ). «Мы надеемся на изменение ситуации, но, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными, вынуждены временно приостановить переводы в валюте», — сказали РБК в пресс-службе банка, добавив, что позиция банков-контрагентов не позволяет гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками.

«Мы продолжаем диалог с нашими контрагентами, которые представлены в России, в том числе и с точки зрения проведения валютных переводов внутри страны», — указали в МКБ. Там подчеркнули, что все рублевые платежи и переводы внутри России доступны в полном объеме.

Сбербанк прекратил все валютные переводы за границу
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

  • Сбербанк не ответил на запрос. На официальном сайте банка говорится, что в связи с санкционными ограничениями на расчеты в иностранной валюте переводы валюты из некоторых и в некоторые банки России могут быть недоступны.
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Сбербанк не гарантирует, что отправленный валютный перевод в итоге придет в этой же иностранной валюте. В процессе он может быть конвертирован в рубли, сказали РБК в call-центре Сбербанка. Также они не могут гарантировать, что на счет Сбербанка придет валютный перевод, а не рубли. Все зависит от банков, на счета или со счетов которых отправляются денежные средства, уточнил оператор.

  • Альфа-банк отключил валютные переводы как в иностранные, так и в отечественные кредитные организации еще в апреле (тогда банк попал под блокирующие санкции США), сказали в техподдержке банка: «С апреля нельзя осуществлять переводы, проходящие через систему SWIFT. Они имеют в цепочке платежа несколько банков-корреспондентов. Альфа-банк не может гарантировать, что банки не заблокируют данный перевод, вернув перевод обратно отправителю». В пресс-службе кредитной организации подтвердили эту информацию.
  • Банк «Открытие» проводит переводы в иностранной валюте по России только в пользу клиентов Сбербанка и ВТБ при обращении в офис «Открытия» с паспортом, сказали в их поддержке. Пресс-служба «Открытия» не ответила на запрос РБК.
  • В call-центре Россельхозбанка РБК сообщили, что банк приостановил все валютные переводы по России и из России с 14 июня. В пресс-службе РСХБ указали, что переводы внутри России на собственные счета, открытые в других российских банках, осуществляются в обычном режиме. Для международных переводов в иностранной валюте они предложили пользоваться системами Unistream или Contact.
  • Райффайзенбанк проводит валютные переводы внутри России без ограничений, заверил его представитель. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

Санкции и отключение от SWIFT

Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк находятся под самыми жесткими блокирующими санкциями США. После попадания в SDN-список эти банки потеряли возможность отправлять переводы в долларах, евро и некоторых других валютах за границу. Часть банков сразу же после попадания под санкции прекратили валютные переводы и внутри страны. Но часть продолжали их осуществлять до недавнего времени.

Три источника РБК на финансовом рынке связали нынешнюю приостановку внутренних валютных переводов с введением санкций против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в структуру Мосбиржи). ЕС 3 июня ввел санкции в отношении НРД, который осуществляет учет и хранение ценных бумаг, а также участвует в операциях (в том числе валютных) по проведению выплат по ним.

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT 14 июня
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам одного из собеседников РБК, НРД также осуществлял клиринг валютных денежных средств. Второй источник РБК добавляет, что у банков есть два способа проведения платежей в валюте: через корреспондентский счет, открытый в зарубежном банке, а также через расчеты в НРД. Еще один источник в крупном банке добавил, что санкции на НРД действительно повлияли на возможность проведения валютных переводов внутри в России. По его словам, теперь осталось очень мало банков, которые могут их принять.

Сам НРД опровергает свою связь с валютными переводами. «НРД не обладает информацией об ограничениях в отношении долларов США на межбанковские переводы внутри России между российскими банками. Исполнение платежей в долларах — это вопрос взаимодействия конкретного банка и его банка-корреспондента. НРД никак не влияет на принятие решения банками-корреспондентами проводить или не проводить платежи в любых валютах как внутри РФ, так и за ее пределами», — подчеркнули в пресс-службе депозитария.

После введения масштабных санкций против российского банковского и финансового рынка иностранные кредитные организации стали закрывать корсчета российским банкам вне зависимости от того, находится банк под санкциями или нет. Это привело к увеличению срока проведения валютных переводов, а также к росту отказов в проведении операций, писал РБК.

Валютные переводы проводятся с помощью системы SWIFT с участием иностранных банков. Эта система используется для передачи информации о них. Напрямую SWIFT не влияет на возможность проведения переводов, так как можно использовать другие способы обмена сообщениями, но является самым распространенным способом, поэтому его отключение также негативно сказалось на доступности валютных платежей. ЕС отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Антон Фейнберг, Юлия Кошкина, Маргарита Мордовина
ВТБ МКБ Валюта ограничения переводы

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