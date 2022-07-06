«Тинькофф» стал провайдером для переводов за рубеж через систему ЦБ

«Тинькофф» будет оказывать услуги по проведению рублевых переводов в страны ближнего зарубежья через Систему быстрых платежей. Это один из крупнейших банков, не попавших под санкции и не имеющих контролирующего акционера

Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк стал провайдером Системы быстрых платежей (СБП) для рублевых трансграничных переводов по номеру телефона. Об этом РБК рассказал представитель банка.

«Тинькофф» уже провел первый денежный перевод на 1 тыс. руб. от клиента российского банка «Хайс» в киргизский MBANK. MBANK — это мобильный банк от Коммерческого банка Кыргызстана, а «Хайс» — это российский мобильный банк для бизнеса, который работает на лицензии Модульбанка.

С технологической и правовой сторон трансграничный функционал в СБП реализован с апреля 2022 года, что дает банкам возможность запускать различные сценарии платежей и переводов, конкурируя на платежном рынке, сказал РБК представитель ЦБ: «Решения о реализации трансграничных операций банки принимают самостоятельно, исходя из своей бизнес-стратегии и клиентской политики».

Список банков, в которые можно будет отправить перевод, а также конечный размер комиссий для клиентов, срок полноценного запуска сервиса и информацию о том, будут ли в нем задействованы другие провайдеры, в «Тинькофф» и Центробанке не раскрыли.

Роль «Тинькофф»

Как объясняет представитель банка, операции будут проходить в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя. В дальнейшем кроме Киргизии «Тинькофф» планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП и в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.

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«Банк-провайдер берет на себя функции соединения и перевода платежа, в том числе с учетом всех стандартов, но используя идентификаторы и инфраструктуру СБП», — объясняет роль «Тинькофф» руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Трансграничные переводы проходят внутри Системы быстрых платежей. В них не участвует платежная система SWIFT, а также ее российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Переводы без санкций Тинькофф Банк не попал под санкции западных стран, хотя под персональными санкциями Великобритании находятся и его основатель, и нынешний крупнейший акционер. В отношении основателя банка Олега Тинькова, который в последнее время владел в нем долей 35%, в конце марта ввела ограничения Великобритания. В апреле он договорился о продаже актива крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину, а в конце июня под британские санкции попал уже Потанин. Однако Потанину не принадлежит контрольный пакет акций, поэтому у Тинькофф Банка не возникло проблем с переводами в британских фунтах, о которых сообщил, например, другой финансовый актив миллиардера — Росбанк (был выкуплен «Интерросом» Потанина у французской группы Societe Generale).

Тинькофф Банк внедрил прямые переводы по номеру телефона в банки Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в 2021 году (через свою систему, не через СБП). ЦБ запустил Систему быстрых платежей, позволяющую отправлять деньги по номеру телефона на счет в другой банк, в начале 2019 года, и до последнего времени она включала только рублевые переводы. По требованию регулятора кредитные организации за переводы внутри России не взимают со своих клиентов комиссию при условии, что месячный объем операций не превышает 100 тыс. руб. В апреле 2021 года ЦБ заявлял, что переводы через СБП за рубеж могут быть запущены в середине 2022 года, при этом первой страной может стать Белоруссия.

Условия переводов «Хайс» запустил закрытое тестирование трансграничных переводов для физических лиц, массовый запуск планируется в конце лета, говорит основатель банка Кирилл Параска. Клиенты смогут переводить до 50 тыс. руб. в месяц бесплатно, при превышении лимита комиссия составит 1,5%. Также действуют ограничения по сумме перевода — не более 1,5 млн руб. в месяц. Параска также напоминает, что во всех трансграничных переводах есть комиссия по стоимости конвертации, взимаемая банками-посредниками, детальные условия будут отображаться при каждом переводе в приложении. В конце марта 2022 года ЦБ установил для банков тарифы за проведение трансграничных переводов между физическими лицами в СБП. Они начали действовать с 1 мая. Комиссии за списание и зачисление денежных средств составят 3 руб. вне зависимости от суммы перевода. Платить их должны банк отправителя и банк получателя.

Зачем нужны такие переводы

После введения масштабных санкций на российский банковский сектор из-за военной операции на Украине у клиентов российских банков возникли сложности с проведением трансграничных переводов. Им стали недоступны переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, которые с 10 марта прекратили работу в России. Также проводить валютные международные переводы не могут банки, находящиеся под блокирующими санкциями США: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк. От SWIFT, который участвует в таких расчетах, отключены Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк.

Трудности с валютными переводами возникли и у неподсанкционных российских банков. Иностранные банки начали закрывать российским кредитным организациям корреспондентские счета, которые необходимы для проведения валютного перевода, либо ужесточили проверку операций, поступающих из России. Все это привело к невозможности провести платеж или росту его стоимости. Например, «Тинькофф» не может отправлять за границу переводы в евро, а на переводы в долларах он установил лимит отправки — от $20 тыс. за раз. Также банк ввел комиссии за исходящие и входящие SWIFT-переводы. Но на переводы через СБП комиссии за SWIFT-операции распространяться не будут.

Переводы в страны ближнего зарубежья из России всегда были востребованы, но с уходом некоторых систем международных переводов и введением ограничений для финансового сектора удобство этих функций стало снижаться, отмечает Кривошея. СБП, по его мнению, может стать востребованным сервисом для подобных сценариев оплаты.

Предложение от СБП должно значительно потеснить других игроков и занять свою долю на этом рынке, как это произошло на рынке переводов внутри страны, считает Максим Налютин, руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ), ранее входившей в международную сеть Deloitte. По его мнению, основным драйвером в данном случае должна стать ценовая политика, которая будет установлена на пилотный период.