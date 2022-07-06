«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября

Приостановку исходящих SWIFT-переводов в валюте «Тинькофф» объяснил действиями «западных партнеров». Деньги, полученные в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, банк пообещал отправить на благотворительность

Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах, сообщается в его Telegram-канале.

В компании отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры.

«Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — заявили в банке.

В «Тинькофф» подчеркнули, что ограничения на валютные операции — «это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все деньги, которые получит в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, он обещал отправить на благотворительность.

Говоря о переводах, которые уже отправлены, но еще не проведены, в банке обещали «приложить все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки».

Входящие SWIFT-переводы будут проводиться по текущим тарифам. Но возможность их дальнейшего получения также «полностью зависит от западных партнеров», добавили в «Тинькофф».

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С конца февраля число российских банков, которые осуществляют SWIFT-переводы, уменьшилось из-за западных санкций. Десять из них — ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ФК «Открытие», Новикомбанк, «Россия», ВЭБ.РФ, Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ — Евросоюз официально отключил от SWIFT.

Из-за ужесточения контроля со стороны принимающих иностранных финорганизаций клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через SWIFT, сообщал РБК в конце апреля. Выросли как сроки проведения денежных переводов из России за рубеж, так и число отказов.

На этом фоне «Тинькофф» в начале мая приостановил SWIFT-переводы в евро, а с 6 июня повысил комиссию за SWIFT-переводы. Она составила 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200), тогда как ранее была $15 или £10. С 16 июня банк также установил минимальную сумму для SWIFT-переводов — $20 тыс. и ввел комиссию 3% (но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода) за входящие переводы в долларах, евро и фунтах.