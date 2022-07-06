«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Кремль оценил инициативу Минфина Казахстана ввести санкции против России Политика, 12:07
Что будет с ценами и спросом на вторичное жилье в Москве к осени Недвижимость, 12:03
Бизнесмены рассказали о падении ввоза ноутбуков с предустановленной ОС Технологии и медиа, 12:02
Футболист сборной России сообщил о сорвавшемся трансфере в Европу Спорт, 11:59
МИД Китая ответил на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию Политика, 11:58
В топ-50 хозтовары и подгузники: рейтинг поставщиков Wildberries за май Pro, 11:56
СК потребовал заочного ареста экс-директора ИНИОН Пивоварова Политика, 11:53
Гитарист Карлос Сантана потерял сознание на сцене из-за обезвоживания Стиль, 11:51
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
При взрыве на месторождении Тенгиз в Казахстане погибли два человека Общество, 11:38
Шведский теннисист разбил мячом видеокамеру на турнире в Австрии Спорт, 11:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:31
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:23
Медведев ответил на призывы создать трибунал над Россией фразой из Библии Политика, 11:21
Финансы ,  
0 

«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября

Приостановку исходящих SWIFT-переводов в валюте «Тинькофф» объяснил действиями «западных партнеров». Деньги, полученные в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, банк пообещал отправить на благотворительность
Тинькофф Банк TCS $33,54 +0,21% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах, сообщается в его Telegram-канале.

В компании отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры.

«Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — заявили в банке.

В «Тинькофф» подчеркнули, что ограничения на валютные операции — «это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все деньги, которые получит в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, он обещал отправить на благотворительность.

Медведев заявил, что Запад хотел навредить гражданам отключением от SWIFT
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Говоря о переводах, которые уже отправлены, но еще не проведены, в банке обещали «приложить все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки».

Входящие SWIFT-переводы будут проводиться по текущим тарифам. Но возможность их дальнейшего получения также «полностью зависит от западных партнеров», добавили в «Тинькофф».

Читайте на РБК Pro
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари

С конца февраля число российских банков, которые осуществляют SWIFT-переводы, уменьшилось из-за западных санкций. Десять из них — ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ФК «Открытие», Новикомбанк, «Россия», ВЭБ.РФ, Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ — Евросоюз официально отключил от SWIFT.

Из-за ужесточения контроля со стороны принимающих иностранных финорганизаций клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через SWIFT, сообщал РБК в конце апреля. Выросли как сроки проведения денежных переводов из России за рубеж, так и число отказов.

На этом фоне «Тинькофф» в начале мая приостановил SWIFT-переводы в евро, а с 6 июня повысил комиссию за SWIFT-переводы. Она составила 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200), тогда как ранее была $15 или £10. С 16 июня банк также установил минимальную сумму для SWIFT-переводов — $20 тыс. и ввел комиссию 3% (но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода) за входящие переводы в долларах, евро и фунтах.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Тинькофф SWIFT переводы
Материалы по теме
«Тинькофф» с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы
Финансы
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
Политика
Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter