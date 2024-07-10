 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек

«Сравни»: 66% россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек

Две трети россиян (66%) отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства самостоятельно, следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни» (есть у РБК).

23% опрошенных заявили, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение, а 11% оформили ипотечный кредит раньше, чем собирались, чтобы успеть сделать это по сниженной ставке. По данным маркетплейса, в июне количество заявок на ипотеку выросло на 10% по сравнению с маем.

В онлайн-опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

Согласно данным опроса, почти треть россиян (31%) планирует купить недвижимость в ближайшие три года (8% наметили покупку на ближайший год, еще 23% респондентов - на ближайшие два-три года). Десятая часть опрошенных купили жилье недавно, а 59% заявили, что не имеют необходимости в покупке недвижимости. 

Оформить ипотеку для покупки жилья планируют более половины (55%) респондентов. Чуть больше четверти опрошенных (27%) заявили, что собираются использовать только собственные накопления, 18% — выручку от продажи другой недвижимости.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
льготная ипотека
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек Финансы, 06:00
НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger почти на $700 млн Политика, 05:44
В Екатеринбурге осудили готовивших теракты сторонников «Талибана» Общество, 05:26
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Ровно Политика, 05:15
SuperJob рассказал об изменении тройки вузов по уровню зарплат юристов Общество, 05:01
США и союзники направят Украине более $1 млрд на поддержку ПВО Политика, 04:53
Разведка заявила о прежних предпочтениях России в выборе президента США Политика, 04:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Одессе прогремели взрывы Политика, 04:07
CNN узнал причину повышения готовности на базах США в Европе Политика, 03:50
Украина на саммите НАТО попросит США разрешить удары по России Политика, 03:16
Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО Политика, 02:47
Беркович выступила с первым заявлением после приговора Политика, 02:44
США обещали Ельцину вести консультации с Москвой при расширении НАТО Политика, 01:57
Премьер-министр Испании отреагировал на выход сборной в финал Евро-2024 Спорт, 01:21