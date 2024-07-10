Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек

Две трети россиян (66%) отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства самостоятельно, следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни» (есть у РБК).

23% опрошенных заявили, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение, а 11% оформили ипотечный кредит раньше, чем собирались, чтобы успеть сделать это по сниженной ставке. По данным маркетплейса, в июне количество заявок на ипотеку выросло на 10% по сравнению с маем.

В онлайн-опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

Согласно данным опроса, почти треть россиян (31%) планирует купить недвижимость в ближайшие три года (8% наметили покупку на ближайший год, еще 23% респондентов - на ближайшие два-три года). Десятая часть опрошенных купили жилье недавно, а 59% заявили, что не имеют необходимости в покупке недвижимости.

Оформить ипотеку для покупки жилья планируют более половины (55%) респондентов. Чуть больше четверти опрошенных (27%) заявили, что собираются использовать только собственные накопления, 18% — выручку от продажи другой недвижимости.

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