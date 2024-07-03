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Льготная ипотека 2024 ,  
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Греф сравнил льготную ипотеку с допингом и оценил ее вред для россиян

Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
Программа льготной ипотеки на новостройки была верным решением в свое время, когда началась пандемия. Но с ее выходом «затянули», считает Греф, что привело к негативным последствиям для граждан, теперь нужно сбалансировать рынок
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Льготные ипотечные программы сравнимы со стимулированием организма у спортсменов, ими нельзя злоупотреблять из-за возможного вреда, заявил глава «Сбера» Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК.

«Любые такого рода программы — это как любые программы стимулирования организма. Если ты выпил что-то такое, пробежал стометровку, после этого желательно прекращать этот прием, иначе потом все очень дорого обойдется. <…> А уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалистов из все этой истории. К ипотеке это абсолютно применимо», — сказал Греф.

Он назвал верным решение о льготной ипотеке на новостройки, принятое в 2020 году, во время пандемии. «Но с выходом из этой программы мы затянули», — констатировал он.

Последствиями этого он назвал «колоссальный перекос на рынке», падение доступности жилья примерно на 10% для граждан, рост доходов у девелоперов и падение маржи у банков, «историческое» расхождение рынков первичного и вторичного жилья.

«Но сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем, чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — заключил Греф.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Программа льготной ипотеки на жилье в новостройках, которая позволяла взять заем под 8% годовых (а в иных случаях и с меньшей ставкой, например, со специальными условиями от застройщиков), прекратила действовать 1 июля.

По данным «Дом.РФ», по программе льготной ипотеки было выдано 1,5 млн кредитов почти на 6 трлн руб. В первом квартале 2024 года доля кредитов с господдержкой на рынке ипотеки составила 70%, в том числе на рынке новостроек — 96%, тогда как в 2020 году доля льготной ипотеки была на уровне 9%, приводил расчеты глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Из федерального бюджета на финансирование льготной ипотеки с 2020 года по состоянию на 1 июня 2024 года было выделено 453 млрд руб.

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
льготная ипотека Герман Греф Сбербанк
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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