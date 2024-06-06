Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции в финансовых услугах

Глава Альфа-банка назвал несправедливой конкуренцию маркетплейсов с банками в финтехе. По его словам, отсутствие контроля за несистемно значимыми банками создает риски для всей отрасли

Владимир Верхошинский (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на ПМЭФ поспорил с управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым и главой Wildberries Татьяной Бакальчук о справедливости конкуренции банков и маркетплейсов в финтех-услугах. Полноценный банк из маркетплейсов пока есть только у Ozon и «Яндекса», который среди прочего развивает «Яндекс Маркет».

Верхошинский, со ссылкой на исследование банка, заявил, что значительное число клиентов Ozon Банка предпочитают его из-за скидок на маркетплейсе: «83% клиентов хотят идти в Ozon Банк потому, что там есть скидка — чистой воды ценовая дискриминация. <...> Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем».

По словам главы Альфа-банка, если в реальном секторе экономики есть убыточное предприятие и при нем кэптивный банк, то ЦБ такой банк закроет. «Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю», — задался вопросом Верхошинский. Он вспомнил закрытие КИВИ Банка. «Считаю, что такой регуляторный арбитраж, когда системно значимые банки рассматривают под лупой, а банки, в которых миллионы — десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются, создают риски для всей системы. Бахнуло по КИВИ — тряхануло весь рынок. Я уверен, что этот регуляторный арбитраж уйдет в ближайшее время», — указал Верхошинский. Он также отметил, что в отличие от счетов в банках деньги, которые пользователи маркетплейсов хранят в электронных кошельках платформ, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Чистый убыток Ozon за 2023 год составил 42,7 млрд руб. Представитель маркетплейса ранее объяснял убыток вложениями в масштабирование бизнеса.

Сергей Беляков в ответ на высказывания Верхошинского указал, что 40% клиентов Ozon Банка оплачивают свои покупки вне маркетплейса, а все ведущие банки тоже имеют свои продукты лояльности, скидки и кэшбеки и также стимулируют пользование ими.

Татьяна Бакальчук согласилась с этим, отметив, что значительная доля клиентов интернет-площадки пользуются не онлайн-кошельками, а картами банков, так как им предпочтительнее их финтех-услуги. «У нас доля покупок не через электронные кошельки составляет 70%, и не думаю, что эта доля будет сильно меняться. Я считаю, что обвинять нас в том, что мы что-то делаем, пытаясь создать неконкурентные преимущества по отношению к другим, это неправильно. Я вообще за мир, дружбу, жвачку», — заявила Бакальчук, также попросив не вводить дополнительную регуляторику для интернет-платформ.

В последние годы маркетплейсы активно развивают собственные финансовые продукты как в b2c-, так и в b2b-сегментах. В них входят программы лояльности, распространяющиеся только на операции внутри экосистемы интернет-платформы, кэшбеки, рассрочки на покупку товара клиентом или возможность продавцам или владельцам пунктов выдачи заказов получить финансирование от площадки на более выгодных условиях, чем, например, в банках. Такие услуги повышают выгоду пользователей от большей доли покупок именно внутри одной платформы, а партнерам маркетплейсов — от сотрудничества с ней. Маркетплейсам же подобные сервисы увеличивают частотность покупок и сокращают транзакции банкам и платежным провайдерам, которые они берут за переводы средств. В свою очередь, крупнейший банк страны — Сбербанк развивает собственный маркетплейс — «МегаМаркет».