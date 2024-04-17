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Банки выразили опасения из-за условий оплаты на Ozon и Wildberries

Зампред ПСБ Басманов: оплата со скидкой на маркетплейсах ведет к падению кешбэка
Крупные банки увидели конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через собственные финансовые структуры. В Госдуме просят Центробанк обратить внимание на проблему
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Крупные банки обеспокоены отсутствием регулирования маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги и таким образом имеют конкурентное преимущество на своих платформах, следует из заявлений профильных топ-менеджеров ВТБ и ПСБ на платежной конференции «Платежная индустрия — стратегическое развитие и новые решения». Один из предметов дискуссии — скидки при использовании платежных инструментов самих маркетплейсов.

«Для своих экосистем данные игроки (два крупнейших маркетплейса, которыми являются Ozon и Wildberries. — РБК) используют свои собственные финтех-решения, финтех-услуги на базе и банковских, и факторинговых, и страховых продуктов, которые основаны на полноценной лицензии. Что дает возможность полноценно работать с клиентом абсолютно по всем направлениям банковских услуг. Это безусловный плюс, когда есть уникальная возможность встроиться в нативный клиентский путь по оплате товаров практически бесшовно. Но при этом есть и некие опасения, поскольку такие частотные операции в таких каналах, по сути, в какой-то момент времени должны контролироваться», — сказала заместитель руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева.

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Зампред Промсвязьбанка Константин Басманов, выступая на этой же платежной конференции, обратил внимание, что маркетплейсы используют схемы оплаты с пониженной комиссией. «Маркетплейсы в СБП (Система быстрых платежей. — РБК) имеют маленькую комиссию, большой объем пополнения виртуальных карт через СБП [идет] бесплатно. Соответственно, очевидно целевой сценарий, который они внедряют, — пополни свою карту бесплатным переводом на Ozon или Wildberries и с этой картой внутри платежной системы — у них есть уже платежные лицензии — заплати сейлеру (продавцу. — РБК) на этом маркетплейсе с нулевой комиссией или с комиссией 0,3%», — описал процесс Басманов, добавив, что это приводит к исчезновению кешбэков у клиентов и к росту маржи маркетплейсов. Традиционно комиссии за эквайринг находятся в районе 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия (оценка ЦБ на 2022 год).

Крупнейшие маркетплейсы имеют свои кредитные организации и оказывают банковские услуги на базе лицензий ЦБ. Так, Озон Банку выдана универсальная лицензия, а Вайлдберриз Банку — базовая лицензия. Это позволяет им внедрять в марткетплейсах свои способы оплаты, при выборе которых стоимость товара дешевле, чем по картам других банков. Ozon предлагает оплачивать товары по более низким ценам с помощью «Ozon Карты», а Wildberries при выборе «Wildberries Кошелька» дает скидку 3%. Пополнить «Wildberries Кошелек» можно переводом через СБП, а «Ozon Карту» — и с помощью СБП, и с помощью карты другого банка.

Что обсуждают банкиры и ЦБ

Тимофеева добавила, что условия конкуренции должны соблюдаться для всех участников платежного рынка на конкретном маркетплейсе. Сейчас классические банки взаимодействуют с маркетплейсами на рыночных условиях, уточнила она: «Мы либо сами бонусируем (речь о кешбэке и иных бонусных программах. — РБК) этот оборот или платежное поведение клиентов в соответствующих сервисах, либо на каких-то коммерческих основаниях пытаемся тоже заходить в партнерство».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Развитие услуг в других отраслях сопровождалось обычно каким-то встречным контролем со стороны регулятора, и банки беспокоит то, что такого нет в ситуации с маркетплейсами, отметила Тимофеева. «А с учетом емкости этого рынка и динамики развития этого рынка кажется, что было бы полезным обратить на это внимание», — подчеркнула она.

Рынок электронной коммерции за 2023 год вырос на 40% и достиг 8 трлн руб., а более 80% онлайн-заказов приходится на двух игроков, сказала Тимофеева. Такие оценки ранее в своем прогнозе по итогам 2023 года приводила аналитическая компания Data Insight. В исследовании уточнялось, что лидерами рынка, доля которых превысит 80%, являются Wildberries и Ozon. О доминирующем положении Wildberries и Ozon с долей около 80% сообщала и ФАС. РБК направил запросы этим компаниям.

«Удобство маркетплейсов в том, что они предлагают финансовые услуги в тот момент, когда клиент собирается приобрести товар, — сказал управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос на банковском форуме «Эксперт РА». — Действительно, банки ощущают конкуренцию со стороны маркетплейсов, это действительно угроза, и тут вопрос также того, чтобы не подавить восстание, а организовать и возглавить».

«У нас две компании, фактически имея конкурентное преимущество по сравнению с банками, оказывают финансовые услуги, ценовые скидки делают таким образом, что они выигрывают эту борьбу, из-за того что не регулируются Центральным банком, используя неконкурентные способы борьбы на конкурентом рынке», — сказал на платежной конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он попросил Банк России обратить внимание на эту проблему, а также инициировать законопроекты, чтобы выравнивать условия конкуренции.

«Будут законопроекты — будет обсуждение более активное. И сами маркетплейсы подключатся к этой дискуссии — я уверен, у них мощные лоббистские ресурсы, и в ходе дискуссии найдем компромиссы, которые удовлетворят и финансовый рынок, и маркетплейсы, которые фактически стали уже участниками финансового рынка», — считает Аксаков.

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Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Присутствовавшая на платежной конференции директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина обратила внимание на то, что ЦБ продвигает законодательство о регулировании института небанковских поставщиков платежных услуг. «Банк России всегда за равные условия и равную удаленность, то есть здесь точно не должно быть вот этих перекосов», — сказала Бакина. Она также уточнила, что сейчас на рынке маркетплейсов не два игрока, есть и другие аналогичные компании.

ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие игроки. Однако против этой инициативы выступили банки в составе Ассоциации банков России, создание нового института платежных игроков не поддержали Минфин и Минэкономразвития.

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