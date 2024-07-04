Маркетплейсы начнут передавать в ФНС данные о расчетах с продавцами

Маркетплейсы получат право передавать в ФНС данные об операциях со своими продавцами — такой опцией дополнят автоматизированную «упрощенку» для малого бизнеса. Это еще один шаг к обелению электронной торговли, говорят эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Электронные торговые площадки (маркетплейсы) начнут производить обмен данными с налоговыми органами в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Это следует из поправок правительства к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики). Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Поправки были поддержаны на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, знает собеседник РБК в кабмине. Сам законопроект, в который подготовлены изменения, был внесен в Думу в марте (РБК писал тогда об основных его положениях) и принят в первом чтении 25 июня.

Предполагается, что маркетплейсы получат право передавать в налоговые органы данные об операциях с продавцами для автоматического расчета налога. На сегодняшний день подобным функционалом обладают только уполномоченные банки (в 2023 году к эксперименту было подключено 11 кредитных организаций).

Целью нововведений является снятие отдельного ограничения по применению налогового режима автоУСН, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). «В частности, поправки должны отменить ограничение по возможности применения автоУСН налогоплательщиками-принципалами, в том числе торгующими на маркетплейсах», — указали там. В настоящее время закон о проведении эксперимента по АУСН исключает из числа его потенциальных участников предпринимателей, ведущих бизнес на основе «договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров» (а это именно те типы договоров, которые заключают продавцы с маркетплейсами).

РБК направил запросы в Минфин и крупнейшие электронные торговые площадки — Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Купер», AliExpress.

Порядок обмена маркетплейсов с налоговой

Согласно поправкам, маркетплейсы должны будут передавать налоговым органам информацию об операциях с продавцами в электронной форме в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем их совершения. Сведения будут двух видов:

о произведенных с налогоплательщиками зачетах встречных требований

Базово реализация товаров через маркетплейс представляет собой договор с комиссионером, где бизнес (комитент) поручает маркетплейсу (комиссионеру) совершать сделки по реализации товара от своего имени за вознаграждение. Чтобы подтвердить факт продажи, маркетплейс предоставляет продавцу отчет о своей работе, в котором отражается информация об исполнении договора комиссии и понесенных в связи с его выполнением расходах. Затем маркетплейс переводит продавцу выручку с продаж — чаще всего она перечисляется сразу за вычетом комиссии площадки и стоимости различных дополнительных услуг. В таком случае в дополнение к отчету составляется «Уведомление о зачете встречных требований».

о полученных от налогоплательщиков суммах агентских вознаграждений

В случае, если стоимость услуг маркетплейса не вычитается из выручки сразу, бизнес перечисляет вознаграждение площадки отдельным платежом.

Зачеты и удержания не видны банкам, так как не являются платежными операциями, говорит партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. «Для полноты картины о доходах и расходах «упрощенцев» и точного расчета суммы налога налоговой службой и понадобилась информация от маркетплейсов», — полагает он.

Конкретный состав необходимых данных определит «протокол информационного обмена», который будет составлен ФНС и размещен в открытом доступе, указано в проекте поправок. Протокол будет основан на «веб-сервисах, которые применяются в настоящий момент в ФНС России для взаимодействия с внешними системами», уточнили РБК в налоговой службе.

Что такое автоУСН АвтоУСН — это экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса. Он рассчитан до 2027 года и действует в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Режим ориентирован на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Основные его преимущества — упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. Это достигается за счет того, что доходы и расходы бизнеса определяются по данным контрольно-кассовой техники, банков и сведениям, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. На основании этой информации налоговые органы автоматически рассчитывают налог к уплате. Ставки налога составляют 8% для выбранного объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы». В 2023 году в России насчитывалось 15,2 тыс. налогоплательщиков на АУСН, они перечислили в бюджеты 1,3 млрд руб. налоговых платежей, следует из данных ФНС.

Добровольный подход

Взаимодействие операторов электронных площадок с налоговыми органами будет добровольным, подчеркнули в ФНС. Как следует из поправок, присоединиться к эксперименту и попасть в специализированный реестр налоговой службы (сейчас такой ведется только для банков) они смогут при условии соответствия отдельным критериям и соблюдения протокола обмена информацией. Таким образом, они получат статус партнера ФНС в данном налоговом режиме, но не станут налоговыми агентами продавцов, уточнили в службе.

Ранее о том, что властям стоило бы рассмотреть введение института налогового агентирования для площадок интернет-торговли, в колонке для РБК говорила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Добровольным подключение данных с маркетплейса к автоУСН будет и для налогоплательщика: уполномочить электронные торговые площадки (при условии их нахождения в реестре) на передачу информации в налоговые органы будет их правом, а не обязанностью, следует из поправок. В ФНС уточняют: применение режима автоУСН не будет ограничивать налогоплательщика количеством маркетплейсов, на которых он осуществляет свои продажи. Если налогоплательщик использует несколько маркетплейсов и принимает решение уполномочить их на информационный обмен, но какая-либо площадка не находится в реестре ФНС, продавец должен будет самостоятельно внести недостающую информацию в своем личном кабинете.

Данные электронных торговых площадок будут дополнять информацию, поступающую в налоговую от кредитных организаций, а не выступать самостоятельным ее источником. «Операторы электронных площадок, добровольно присоединившиеся к информационному обмену, будут являться дополнительным источником информации о зачетах встречных требований. Поэтому выбирать между банком и маркетплейсом налогоплательщику не нужно», — уточнили в ФНС.

Обеление продавцов

Сегодня идет большая работа по налаживанию взаимодействия маркетплейсов и ФНС, отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Основная причина этого — наличие на электронных торговых площадках недобросовестных практик.

«На маркетплейсах есть предприниматели, которые реально дробятся, которые реально «черные» и не уплачивают налоги, сборы, страховые взносы соответственно. Все маркетплейсы, электронные торговые площадки заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию искоренять», — указывает он.

Нововведение можно рассматривать как первый шаг к вовлечению маркетплейсов в процедуру исчисления и уплаты налогов продавцами, говорит Зарипов. По мнению Шубина, это может быть прологом к тому, чтобы в будущем, после апробации обмена в рамках автоУСН, маркетплейсы могли получить статус налоговых агентов своих продавцов — в том числе в рамках иных налоговых режимов. Это «логичный эволюционный путь», полагает эксперт.

Основной вопрос на данный момент — это донастройка технологических систем каждой платформы для эффективного обмена с налоговой, говорит Шубин. Скорее всего, им потребуется разработать специализированные программные модули для автоматической передачи данных в государственные системы, принять дополнительные меры безопасности для избежания утечек, расширить ресурсы для хранения и обработки информации, предполагает старший юрист практики «Цифровое и IT-право» в «Лемчик, Крупский и партнеры» Анастасия Солдатова.

«Любые технические сбои или ошибки в системах могут привести к неправильной передаче данных, что повлечет за собой налоговые и юридические последствия для предпринимателей и операторов», — отмечает она. Создание и внедрение новых систем может потребовать значительных затрат, допускает Солдатова.