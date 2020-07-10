Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов

С начала лета ВТБ фиксирует попытки злоумышленников украсть бонусы своих клиентов через приложение «Мультибонус». Раньше мошенники проявляли интерес к программам лояльности магазинов и авиакомпаний, но не банков, говорят эксперты

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Мошенники стали интересоваться бонусными счетами банковских клиентов, на которые они получают кешбэк за покупки по программе лояльности. Новый способ кражи накопленных баллов и миль обнаружили специалисты ВТБ, рассказал РБК руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко.

Специалисты банка отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. «В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.

У ВТБ для управления бонусным счетом создано отдельное приложение «Мультибонус», которое было запущено летом прошлого года. В нем отображается сумма полученных баллов за покупки, которые можно переводить в рубли или тратить в магазинах через это приложение. В феврале этого года к программе лояльности «Мультибонус» своих клиентов присоединил и Почта банк (ВТБ владеет пакетом 50% минус 1 акция).

Аферисты переключаются на новый сегмент — бонусные счета в программах лояльности на фоне увеличения степени защиты денежных счетов клиентов. «Еще этой весной мы не фиксировали подобной активности, это новый тренд, и клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность», — объяснил Синенко.