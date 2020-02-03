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Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

Почта Банк и ВТБ впервые на рынке объединили программы лояльности и бонусные счета клиентов. В результате Почта банк стал четвертым менее чем за год банком, отказавшимся от прямого кешбэка в рублях, вслед за ВТБ, «Открытием» и ПСБ
ВТБ VTBR ₽0,0464 -1,37% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.

На сегодняшний день программа «Мультибонус» ВТБ объединяет более 7,5 млн пользователей, новый проект позволит дополнительно привлечь 13 млн клиентов Почта Банка, говорит заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Решение позволит увеличить транзакционную активность по картам, привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих, отмечает президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

На рынке это первый случай, когда два банка объединили свои программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс, отмечает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко, добавляя, что Почта Банк — «дочка» ВТБ, который владеет 49,999988% его акций, поэтому для них это логичный шаг.

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«Так как это делается на платформе ВТБ, то в первую очередь выгоду получит Почта Банк, который сократит издержки на управление программой лояльности», — полагает эксперт. По ее словам, для массовых клиентов обеих банков мало что изменится, а премиальные клиенты Почта Банка будут в плюсе, потому что программа лояльности ВТБ больше рассчитана именно на этот сегмент.

Из-за присоединения к программе лояльности ВТБ Почта Банк отменил прямое начисление рублевого кешбэка по своим картам. До 1 февраля у него была такая опция по картам «Вездедоход». Теперь клиенты Почта Банка будут получать бонусы, которые можно будет конвертировать в рубли по курсу 1=1 или потратить на покупку товаров и услуг в каталоге «Мультибонуса», в том числе на авиа- и железнодорожные билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билетов в кино и т.д.

В прошлом году от прямого начисления рублей отказались ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. Рублевый кешбэк остался у Газпромбанка, Тинькофф Банка, Росбанка и Альфа-банка, отметили их представители.

Как банки начисляют кешбэк

Тинькофф Банк и Газпромбанк, которые начисляют рубли напрямую, не планируют заменять их на бонусы, сказали в банках. Альфа-банк в сентябре 2019 года запустил новую линейку карт — по ним кешбэк начисляется в виде баллов, которые можно конвертировать в рубли. Прямое начисление рублей осталось по картам, выпущенным до сентября 2019 года, а также по карте «Яндекс.Плюс».

Бонусы с возможностью их конвертации в рубли начисляют ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Совкомбанк.

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Сбербанк и Россельхозбанк также начисляют бонусы, но они не обмениваются на реальные деньги: их можно потратить только на специальные категории товаров или услуг, следует из условий программы лояльности на сайтах банков. Исключение — самый высокий уровень программы «Спасибо от Сбербанка», который позволяет обменивать бонусы по курсу 1 балл = 50 коп., но не больше 10 тыс. бонусов в месяц.

Банки отменяют прямой кешбэк по двум причинам, объясняет Стогниенко. «Во-первых, из-за экономии. Начисление рублей напрямую — это траты для банка, а бонусы — обязательство, которое может не исполниться, если клиент забудет перевести бонусы в рубли или потратит их у партнеров. Во-вторых, использование бонусов — еще один канал связи банка с клиентом. Когда клиент выбирает способ траты бонусов, банк может предложить ему свои продукты», — отмечает эксперт.

Заработок на кешбэке

Программы лояльности стимулируют клиентов чаще расплачиваться картами. При оплате картой выгоду получает банк, который выпустил карту, так как ему поступает комиссия от банка-эквайера (проводит платеж через свой терминал). Чем выше статус карты, тем выше размер межбанковской комиссии, которая может доходить до 2% (из них банк тратит на кешбэк только 0,5–1%). Также банки могут получать комиссию от партнеров программы лояльности (производители товаров, торговые сети и т.д.). Они платят банку за то, что он приводит к ним больше покупателей. Партнерами являются как производители товаров, так и торговые сети. Производители могут платить до 15% от стоимости товара, торговые сети — 5–10%.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Почта Банк, втб
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