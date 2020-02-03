Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

Почта Банк и ВТБ впервые на рынке объединили программы лояльности и бонусные счета клиентов. В результате Почта банк стал четвертым менее чем за год банком, отказавшимся от прямого кешбэка в рублях, вслед за ВТБ, «Открытием» и ПСБ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.

На сегодняшний день программа «Мультибонус» ВТБ объединяет более 7,5 млн пользователей, новый проект позволит дополнительно привлечь 13 млн клиентов Почта Банка, говорит заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Решение позволит увеличить транзакционную активность по картам, привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих, отмечает президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

На рынке это первый случай, когда два банка объединили свои программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс, отмечает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко, добавляя, что Почта Банк — «дочка» ВТБ, который владеет 49,999988% его акций, поэтому для них это логичный шаг.

«Так как это делается на платформе ВТБ, то в первую очередь выгоду получит Почта Банк, который сократит издержки на управление программой лояльности», — полагает эксперт. По ее словам, для массовых клиентов обеих банков мало что изменится, а премиальные клиенты Почта Банка будут в плюсе, потому что программа лояльности ВТБ больше рассчитана именно на этот сегмент.