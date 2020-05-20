ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты ВТБ выявили случаи мошенничества, когда злоумышленники получают доступ к мобильным телефонам при помощи объявлений о вакансиях. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Злоумышленники размещают объявления о работе для кандидатов без опыта (например, вакансию тестировщика мобильных приложений), а затем тех, кто откликается на них, просят пройти тестирование, «для контроля» которого необходимо установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Целью такой уловки является получение средств через банковские приложения. Используя удаленный доступ, мошенники могут зайти в личный кабинет клиента и снять денежные средства, пояснили в ВТБ.

Эксперты предупреждают, что не нужно устанавливать программы удаленного доступа из неизвестных источников или по просьбе неизвестных лиц.

Впервые волну мошенничеств с использованием программ удаленного доступа зафиксировали в апреле и мае 2019 года. Тогда злоумышленники от имени банка сообщали клиенту о попытке взлома его личного кабинета или вывода средств с его счета, а после просили предоставить удаленный доступ к компьютеру якобы службе безопасности банка для решения технической проблемы.

При помощи программы удаленного доступа TeamViewer мошенники похищают у клиентов крупных банков в среднем от 6 млн до 10 млн руб. в месяц, подсчитали в августе прошлого года специалисты международной компании Group-IB. Сложность предотвращения такого вида мошенничества заключается в том, что пользователи мобильных приложений банка сами соглашаются установить программу удаленного доступа, отмечали в компании.