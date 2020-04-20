Эксперты оценили уязвимость мобильных приложений банков для мошенников

Приложения банков содержат уязвимости, которые позволяют красть деньги и данные клиентов, сообщили эксперты Positive Technologies. Пока мошенники в основном используют социальную инженерию, но могут переключиться на приложения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банковские мобильные приложения содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных клиентов, несанкционированному доступу к приложению и проведению мошеннических операций, а также к краже денежных средств. К такому выводу пришли специалисты Positive Technologies, которые проанализировали уязвимости и угрозы мобильных банков. С исследованием компании ознакомился РБК.

Специалисты выявили уязвимости как в клиентских частях мобильного банка (установленное на устройство пользователя приложение), так и в серверных частях (веб-приложение, которое находится на стороне банка и взаимодействует с приложением клиента через интернет).

Что изучали Для исследования было выбрано 14 полнофункциональных банковских мобильных приложений для Android и iOS, которые принадлежат семи банкам из топ-50 крупнейших кредитных организаций по величине активов. Каждое из анализируемых приложений скачано из официальных магазинов Google Play и AppStore не менее 500 тыс. раз. Общее число скачиваний всех этих приложений превышает 10 млн.

Всего специалисты Positive Technologies обнаружили в приложениях 43 уникальные уязвимости, в основном технического характера. Каждое приложение содержит в своем коде как минимум три уязвимости, с помощью которых мошенники могут получить доступ к внутренней инфраструктуре банка.