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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Всего четыре из 12 крупнейших розничных банков возвращают своим клиентам кешбэк в рублях, а не в бонусах. Годом ранее их было шесть. От рублевого вознаграждения отказались ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

За год часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы. РБК опросил 12 крупнейших розничных банков и изучил их предложения: только по программам лояльности четырех банков можно получить кешбэк в рублях. Еще год назад их было шесть, следует из данных Frank RG на июль 2018 года.

Кто и как начисляет кешбэк

  • За год изменения произошли в программе лояльности трех госбанков — ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка.
  • 20 мая банк ВТБ изменил условия программы лояльности и вместо прямого начисления рублей ввел бонусы. Для того чтобы ими воспользоваться, клиенты должны установить на телефон дополнительное приложение «ВТБ Лояльность» или зайти на одноименный сайт, где будут копиться баллы. Полученные бонусы можно конвертировать по курсу 1 балл = 1 руб., а также тратить на товары или услуги в специальном каталоге. «Банк сделал это для удобства и расширения вариантов использования кешбэка», — ответили РБК в пресс-службе банка.
  • Банк «Открытие» и Промсвязьбанк отменили выпуск карт, по которым процент от суммы трат возвращался в рублях, сообщили их представители. Теперь в их продуктовой линейке только карты с бонусным кешбэком. Речь идет о «Смарт Карте» банка «Открытие», которая не выпускается с 1 ноября, и карте All Inclusive, которую Промсвязьбанк перестал эмитировать с октября 2018 года. В обоих случаях держателям этих карт доступен их перезапуск.
  • Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
  • Остальные поощряют своих клиентов бонусами, которые можно конвертировать в реальные деньги или тратить на специальные товары. Из крупнейших банков кешбэк в виде бонусов также начисляют Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Совкомбанк: эти кредитные организации позволяют конвертировать начисленные баллы в рубли, пояснили в их пресс-службах.
  • В Сбербанке и Россельхозбанке также начисляются бонусы, однако они не обмениваются на реальные деньги, потратить их можно только на специальные категории товаров или услуг, следует из условий программы лояльности на сайтах банков. Исключение составляет самый высокий уровень программы «Спасибо от Сбербанка», достигшие его клиенты могут обменять бонусы по курсу 1 балл = 50 коп., но не больше 10 тыс. бонусов в месяц.
  • Альфа-банк, Газпромбанк и Тинькофф Банк, как и раньше, предоставляют кешбэк как в рублях, так и в баллах или милях в зависимости от карты. Представители Газпромбанка и Тинькофф Банка сказали, что не рассматривают возможность заменить возврат средств в рублях на бонусы.

Зачем банки отказываются от рублей

Банки идут на этот шаг по нескольким причинам, рассказывает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. Рубли для банков — это прямые расходы, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объеме: часть из них может сгореть, часть клиенты могут потратить на внутрибанковские сервисы. Кроме того, сервис перевода бонусов в рубли выступает для банков дополнительным каналом общения с клиентом, через который можно предложить банковские продукты, добавляет Стогниенко.

Прямой выгоды кешбэк банкам не дает, это инвестиции в лояльность клиентов, отмечает вице-президент, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Банки, по сути, делятся частью своего дохода с держателями карт, иногда привлекая к софинансированию торговые организации, которые готовы платить повышенный кешбэк за увеличение своего торгового оборота и новых клиентов», — поясняет банкир.

Программы лояльности стоят дорого, и банки ищут возможность удешевить их, объяснил старший менеджер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Сергей Гришунин: «Человеческая натура такова, что бонусы реже конвертируются в рубли, многие клиенты держат их в запасе». Для банков крайне выгоден обмен бонусов на товары, добавляет он — в этом случае фактические расходы по бонусу несут продавцы в рамках их маркетинговых бюджетов.

Программы лояльности будут развиваться в зависимости от структуры клиентской базы, уверена Стогниенко. Например, прямое начисление рублей может остаться лишь «в случае высоких трат по картам как дополнительное поощрение, то есть этот сервис становится не массовым, а привилегированным», прогнозирует она.

Как банки начисляют кешбэк и зарабатывают на нем

Благодаря кешбэкам клиенты чаще используют карты — таким образом генерируется доход за счет интерчейнджа (межбанковская комиссия, которая выплачивается банком — эквайером кредитной организации, выпустившей карту. — РБК) — часть этой комиссии тратится на кешбэки, объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Обычно программы лояльности предполагают повышенные бонусы в одной из категорий (авто, рестораны, путешествия и прочее) на уровне 5–10% от операции, по всем остальным безналичным операциям также начисляются бонусы — в среднем 1%, говорит директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.

У банков есть несколько источников дохода, который они получают с помощью программ лояльности, напоминает директор по развитию платежных решений «Эвотора» Заур Бесолов. Во-первых, комиссия interchange: чем выше статус карты, тем выше размер комиссии, которая может доходить до 2% (из них банк тратит на кешбэк только 0,5–1%).

Второй вариант — это комиссия от партнеров, которые задействованы в программе лояльности, поясняет эксперт. Они готовы платить банку за то, что он приведет к ним большое количество покупателей. Партнерами являются как производители товаров, так и торговые сети. Комиссия, которую платят производители, может достигать 15% от стоимости товара. Тариф для торговых сетей варьируется на уровне 5–10%.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: cashback, банки
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